I vigili del fuoco di Firenze stanno intervenendo per un incendio che ha coinvolto una azienda che tratta il riciclaggio di legname. Il rogo si è sviluppato in zona Ponte all'Indiano a Firenze, per la precisione via San Biagio a Petriolo. L'intervento è iniziato nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 settembre e proseguirà nelle prossime ore. Non si segnalano persone coinvolte.