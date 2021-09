Montemaggio Festival Resistente, gran finale con Voltarelli a Monteriggioni

Sarà Peppe Voltarelli a concludere con un concerto gratuito l’ottava edizione del Montemaggio Festival Resistente, l’iniziativa organizzata dall’ANPI Valdelsa con l’intento di tornare a vivere Casa Giubileo, luogo simbolo della storia e della memoria locale.

Il cantautore calabrese si esibirà alle 19.30 di domenica 5 settembre, portando sul palco Planetario (edito da Squilibri), che non solo ha vinto la Targa Tenco come miglior album d’interprete, ma è risultato l’album più votato in assoluto in tutte le categorie da parte della più ampia giuria di critici musicali, giornalisti e opinionisti. Un’immersione nella grande canzone d’autore internazionale, da Jacques Brel a Bob Dylan, da Leo Ferré a Vysotskij, con emozionanti duetti con altri giganti del dire in musica da Joan Manuel Serrat ad Adriana Varela, da Silvio Rodríguez ad Amancio Prada.

Un progetto ambizioso ritagliato su misura delle esperienze di vita e di arte di Voltarelli che, nomade per vocazione e irrequieto per temperamento, spostandosi di continuo da un continente all’altro, è diventato una sorta di ambasciatore della canzone d’autore nel mondo con numerose tournée all’estero, dall’America Latina al Canada, innumerevoli partecipazioni a festival internazionali e molteplici collaborazioni avviate nei luoghi in cui si è ritrovato, dalla Spagna a New York.

“Planetario è una mappa sentimentale di incontri e grandi amicizie raccontate da canzoni senza tempo – ha dichiarato il cantautore -. Mi ha offerto l’opportunità di condividere tutti i miei viaggi attraverso canzoni fuori dalle mappe seriali, lontano da strade troppo affollate che non hanno più nulla da rivelare allo sguardo e ancora meno al cuore. Con queste canzoni riassumo anni di incontri umani e artistici ma Planetario è molto di più: è un coraggioso manifesto di una libertà espressiva che va oltre confini e frontiere, appartenenze e malintese identità”.

Lo spettacolo derivato da questo nuovo album si configura così come una personale e ironica teoria della canzone, densa di aneddoti e riferimenti storici, intessuta di incontri bizzarri in luoghi segreti e inesplorati dove le differenze di stili e di linguaggio diventano l’anima del racconto.

Il programma completo è disponibile su www.montemaggiofestival.org.

Come arrivare al Montemaggio Festival Resistente

Sulla superstrada FI–SI, prendere l'uscita per Monteriggioni. Proseguire in direzione Colle Val d’Elsa, quindi girare per Abbadia Isola. Arrivati ad Abbadia Isola, intraprendere la strada secondaria davanti al distributore di benzina e proseguire fino a Casa Giubileo, seguendo le indicazioni per il Montemaggio Festival Resistente.

Quest’anno non sarà disponibile il servizio navetta. È possibile parcheggiare nell’ampio spazio davanti a Casa Giubileo, fino ad esaurimento posti.

In caso di pioggia il Festival si svolgerà nello spazio polivalente di Abbadia Isola.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.montemaggiofestival.org oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica festivalmontemaggio@gmail.com.

Montemaggio Festival Resistente è anche su Facebook, Instagram e Twitter.

Fonte: Ufficio Stampa