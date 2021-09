Presentata la lista civica 'Un Cuore per Vecchiano'

La lista civica ambientalista e autonomista “Un Cuore per Vecchiano” ha consegnato ieri mattina, venerdì 3 settembre, alle 10, alla segreteria generale del Comune, la propria lista per le elezioni comunali del 3-4 ottobre 2021. Siamo la prima lista presentata. Candidato sindaco è il dott. Vincenzo Carnì, informatore scientifico classe 1964. In lista ci sono sette donne e nove uomini.

"Sono rappresentate competenze e categorie professionali su cui si basa il futuro di Vecchiano: l’educazione, l’arte, la cultura, l’innovazione, la salute, i servizi alla persona (anche ai nostri animali), agricoltura, artigianato, turismo, logistica. Il simbolo evoca con semplicità il tema del “Cuore” che è stata la parola chiave di questa iniziativa civica ambientalista e autonomista sin dal 2018. All’interno del cuore c’è un profilo che evoca il campanile di Vecchiano. Bianco e rosso sono i colori dominanti, come si addice alla nostra identità toscana. Il verde sullo sfondo ci ricorda che la svolta ambientalista è cruciale per le generazioni future. I tre colori, bianco, rosso e verde, ricordano quelli della Repubblica delle Autonomie. Contestualmente è stato depositato il programma, che è pubblico, insieme agli altri documenti richiesti dallo Statuto. Ringraziamo di “cuore” i 100 cittadini che hanno sottoscritto la nostra lista. Fa così un decisivo passo avanti il nostro progetto a lungo termine per un radicale rinnovamento della vita civica e politica del nostro Comune".