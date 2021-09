Prima amichevole 'a due facce' per l'Use Scotti Rosa

Prima uscita amichevole stagionale per la Scotti che al Pala Sammontana ha ricevuto la visita del Galli San Giovanni Valdarno, sulla carta una delle squadre più attrezzate della serie A2. Per quanto possa contare il risultato, è finita 68-55 per le biancorosse, in campo al completo ad eccezione di Richards, ancora impegnata nella Wnba. "E' stata una gara a due facce - spiega coach Alessio Cioni - molto male i primi due quarti e netta crescita nei restanti. Era la prima partita e le ragazze erano inevitabilmente molto contratte anche perché devono conoscersi, però nella prima metà siamo state quasi intimorite dalla loro aggressività. In quella fase abbiamo faticato un po' a trovare le collaborazioni offensive affrettando a volte dei passaggi e difensivamente abbiamo sofferto". "Poi - prosegue - abbiamo corretto il tiro e siamo andate molto bene. Sicuramente le prossime gare saranno più vere perché la prima è sempre un'incognita quindi continuiamo a lavorare serenamente per fare continui progressi". Venerdì alle 20.30 nuova amichevole a Lucca.

Il tabellino biancorosso:

Baldelli, Ravelli 3, Bocchetti 14, Williams 16, Rembiszewska 17, Narviciute 6, Manetti 2, Lucchesini 2, Ruffini, Stoichkova 6, Casini 2, Aramini. All. Cioni (ass. Cesaro-Ferradini)

Parziali: 12-15, 17-19, 27-15, 12-6

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa