Riapre le porte dopo l'estate la biblioteca di Certaldo

"La biblioteca è per tutti" è questa la filosofia con la quale la biblioteca comunale "Ciari", con sede al civico 37 di Borgo Garibaldi a Certaldo, ha riaperto le porte dopo la pausa estiva. Un'apertura che deve fare i conti con le disposizioni nazionali in merito alla necessità di essere in possesso del Green Pass per accedere alle sale delle biblioteche: ai sensi del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, l'accesso alla consultazione, al prestito e alle aule studio è consentito solo con presentazione del Green Pass in formato cartaceo o digitale e di un documento di identità. Gli utenti sprovvisti di questa documentazione possono soltanto restituire il materiale della biblioteca già in loro possesso, in apposite scatole poste all'ingresso dei locali. Fanno eccezione i bambini al di sotto dei 12 anni di età e i soggetti riconosciuti esenti sulla base di idonea certificazione medica: a loro la certificazione verde non è richiesta, ma per i bambini sotto i 12 anni è necessario esibire un documento d'identità attestante l'età o una certificazione dei genitori.

Ed ecco che la biblioteca comunale ha deciso di andare incontro anche agli utenti, appassionati di lettura di ogni età, che non hanno il Green Pass, con una serie di iniziative e di servizi ad hoc. C'è "Libri da asporto", ovvero il ritiro su appuntamento dei libri prenotati per telefono chiamando lo 0571 661252/253 o per mail scrivendo a biblioteca@comune.certaldo.fi.it: il materiale prenotato viene consegnato all'ingresso della biblioteca, mentre per la restituzione è disponibile un box all'ingresso. E' possibile scegliere la propria selezione di testi, verificandone la disponibilità, sfogliando il catalogo on line su https://reanet.comune.empoli.fi.it/. Torna poi l'apprezzatissimo "Prestito a domicilio", servizio effettuato con la preziosa collaborazione di Auser Certaldo, grazie al quale è possibile richiedere la consegna a domicilio dei libri prenotati. Per informazioni basta contattare la biblioteca. Anche in questo caso per la restituzione dei volumi, è disponibile un box all'ingresso della biblioteca. Per gli interessati c'è poi l'opzione "Prestito a sorpresa": è possibile ritirare un pacchetto di libri a sorpresa, consigliati dalla biblioteca anche tramite la pagina Facebook "Biblioteca di Certaldo" o attraverso la newsletter.

Chi non è in possesso del Green Pass può infine delegare un altro utente della biblioteca, per ritirare e riconsegnare i libri.

Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la biblioteca comunale, aperta al pubblico secondo l'orario estivo lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e il venerdì dalle 9 alle 13, chiamanddo lo 0571 661252/253 o inviando una mail all'indirizzo biblioteca@comune.certaldo.fi.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa