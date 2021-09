Rimandato al 2022 il concerto di Noemi alle Cascine

Friends & Partners comunica che, a causa di motivi organizzativi, il concerto di Noemi, previsto all’Ultravox Firenze, martedì 7 settembre 2021, è rimandato al 2022. La data di recupero verrà comunicata entro il 30 ottobre 2021. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Tutte le informazioni su: www.friendsandpartners.it. Ultravox Firenze non è in alcun modo responsabile del rinvio del concerto.

La stagione dello spazio estivo del parco delle Cascine continua domenica 5 settembre (ore 19,30 – ingresso libero) con lo spettacolo “Millennium - racconti di fantascienza” della Compagnia Catalyst, un viaggio tra i classici del genere e le distopie contemporanee rivolto in particolare a un pubblico di adolescenti.

Lunedì 6 settembre (ore 21), sempre all’Ultravox Firenze a ingresso libero, spazio ai Drop Circles, rodatissima band fiorentina gravitante in orbite grunge, crossover e affini. Dal vivo alternano brani propri e cover. Tra qualche giorno saranno sul palco di Sanremo Rock.

Prima e dopo gli spettacoli aperitivi, drink, sapori dall'India, hamburger, pizza al naturale e altre delizie. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra, Toscana Aeroporti.

Si consiglia di parcheggiare al Piazzale delle Cascine e utilizzare la navetta Ataf (attiva fino alle ore 24) alla fermata Piazzale delle Cascine.

