Scambio di droga nel parcheggio, interviene la municipale

Si scambiano droga nel parcheggio di largo Martiri delle Foibe a Firenze ma vengono sorpresi dalla Polizia municipale. E’ accaduto ieri pomeriggio. Lo spacciatore, 34enne marocchino già noto alle forze dell’ordine, aveva ceduto all’acquirente un involucro contenente 5 grammi di hashish in cambio di 50 euro. Una volta scoperti, l’uomo e l’acquirente hanno tentato la fuga a piedi ma sono stati bloccati.

Il cittadino marocchino, in Italia in violazione alle norme che regolano la permanenza sul territorio italiano, veniva fotosegnalato e denunciato per violazione agli obblighi previsti dal Testo Unico sull’Immigrazione e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’altro è stato segnalato alla prefettura come consumatore di stupefacenti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa