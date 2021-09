Tennis, campionati italiani under 16: a Firenze trionfano nel doppio Greco Lucchina e Ghirardat

Siamo giunti all'ultimo atto dei campionati italiani under 16 femminili by Italgas in corso al Ct Firenze e la finale, in programma domenica 5 settembre alle 11,00, che assegnerà lo scudetto tricolore della categoria vedrà di fronte la toscana Viola Turini e la veneta Greta Greco Lucchina. La numero uno del tabellone Viola Turini (2.3 del Tc Prato) ha superato, in un match sempre in controllo, per 62 61 Vittoria Paganetti (2.5 Ct Bari e quinta favorita).

L'atleta toscana allenata dal tecnico Matteo Evani ha giocato sempre di pressione con i suoi colpi di rimbalzo ed è stata brava a conquistare i punti decisivi per non fare rientrare in gara l'avversaria. Nella parte bassa del tabellone non smette di sorprendere Greta Greco Lucchina (15) (2.5 Tc Villafranca) che conquista l'ultimo atto della manifestazione.

La vera sorpresa della manifestazione, che si allena all'Horizon di Vicenza con coach Massimo Sartori, dopo oltre 2 ore e mezza di gioco ha sconfitto 64 16 76 la numero 6 Gaia Maduzzi (2.6 Country Club Cuneo) in una partita dove entrambe le giocatrici hanno messo in evidenza le proprie caratteristiche, molto simili, con colpi da fondocampo ma capaci di variare anche il ritmo.

Al termine è proprio la giocatrice veneta che negli ottavi aveva eliminato la seconda favorita Gaia Parravicini a vincere 7-4 al tie break decisivo. Per lei senz'altro una settimana davvero super sui campi delle Cascine " Un campionato di buon livello dove abbiamo potuto vedere molti miglioramenti da parte delle ragazze anche dovuti alla loro costanza e all'impegno di tanti allenamenti in tempo di covid - spiega il tecnico federale dell'area under 16 femminili Luca Ronzoni - ci siamo confrontati con i loro maestri e anche con le famiglie che hanno seguito le giocatrici, dopo tanti mesi, a un evento nazionale. La disponibilità del club e il fair play che abbiamo potuto notare durante gli incontri sono stati il valore aggiunto di questi campionati".

La sfida di doppio per conquistare lo scudetto tricolore, che vedeva di fronte le due finaliste del singolare, è stata vinta da Greta Greco Lucchina, che in coppia con Emma Ottavia Ghirardato (2.6, Ct Le Pleiadi) ha superato 75 06 10-5 il duo toscano campano composto da Viola Turini in coppia con Maria Pia Vivenzio (1) .

Così è il duo veneto-piemontese a ricevere dal vicepresidente del Ct Firenze Daniele Taccetti lo scudetto tricolore e la coppa di campionesse italiane di doppio 2021 per l'under 16 femminile "E' un doppio nato per caso - spiegano le due vincitrici - e alla fine siamo riuscite a vincere lo scudetto. Ci siamo subito trovate bene e speriamo di poter rigiocare altri tornei insieme"

