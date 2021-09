Il Pistoia Basket 2000 comunica con rammarico che l’atleta Jamal Olasewere ha richiesto di rientrare negli Stati Uniti per motivi personali. Il club biancorosso ringrazia l’atleta per la serietà dimostrata e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera.

Fonte: A.S. Pistoia Basket 2000 - Ufficio Stampa