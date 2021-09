Lite sfocia in accoltellamento in Versilia, feriti due fratelli: indagini in corso

Durante una serata della movida versiliese, una lite è sfociata in aggressione, fino all'accoltellamento. Questa notte due fratelli, di 44 e 54 anni, stavano ballando quando ad un certo punto sarebbe scoppiato per futili motivi un diverbio, poi degenerato. È successo intorno alle 3, alla marina di Torre del Lago.

I due fratelli, residenti in Versilia di origini campane, sarebbero stati accoltellati da un soggetto, presumibilmente magrebino, che poi è fuggito via. A raccontare i fatti alla polizia il fratello minore. Entrambi i feriti hanno riportato ferite al torace, ma non sono in pericolo di vita. Il più grave è il fratello più grande, mentre per il 44enne sono 10 i giorni di referto.

Sono in corso le indagini per risalire all'autore del gesto.