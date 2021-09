Ragazzi e politica, a Pontedera il corso di formazione di FdI e Gioventù Nazionale

Dopo circa 8 mesi dalla ricostituzione del circolo di Gioventù Nazionale di Pontedera e della Valdera e a pochi giorni dalla nuova nomina del Presidente Provinciale che per la prima volta proviene dalla Valdera essendo residente a Ponsacco, siamo lieti di annunciare la ripartenza del corso di formazione per i ragazzi di Gioventù Nazionale della Provincia di Pisa.

Per noi di destra la politica è anche cultura, tutti i nostri rappresentanti nelle istituzioni hanno in primis un bagaglio culturale alle spalle, in parte figlio anche dell’esperienza maturata all'interno delle nostre sezioni. Proprio per questo in Provincia di Pisa ripartiamo con il corso di formazione pensato per chi si avvicina all'attività politica, che si dividerà in tre parti: una parte storica culturale affrontata da Angelo Boddi e dall'avvocato Andrea Gasperini, una parte amministrativa che sarà curata dagli eletti su tutto il territorio provinciale e regionale e una parte che riguarda la comunicazione politica affrontata da da un esperto di Marketing Politico. Il corso si terrà tutti i giovedì dalle ore 18.15 presso la nostra sede in Via Cavallotti 3 a Pontedera.

Siamo veramente soddisfatti che a Pontedera riparta il corso di formazione per i giovani di Gioventù Nazionale aperto a tutta la Provincia di Pisa. Moltissimi nostri militanti che in futuro vorranno candidarsi nelle istituzioni devono avere una solida base culturale alle spalle, quella base che diventa fondamentale quando ci si trova a governare una città, ma anche semplicemente a fare il consigliere comunale.

Fonte: Gioventù Nazionale Pisa - Fratelli d'Italia Valdera