Sui campi del Ct Firenze trionfa la toscana Viola Turini, campionessa nazionale U16

Viola Turini (foto Piero Camel)

Lo scudetto dei campionati italiani under 16 femminili by Italgas disputati al Ct Firenze va alla toscana Viola Turini che in una finale molto equilibrata, durata due ore e mezzo, supera la veneta Greta Greco Lucchina per 36 76 75.

La numero uno del tabellone Viola Turini (1) (2.3 del Tc Prato) allenata dal tecnico Matteo Evani è riuscita a rimanere attaccata al match e a conquistare lo scudetto tricolore. Inizio positivo per Turini che si porta 2-0 ma Greta Greco Lucchina (15) (2.5 Tc Villafranca) riesce subito a variare il gioco con smorzate e cambiamenti di ritmo e a rimettere in parità la sfida. Sul 3-3 fa il break e conquista il primo set 6-3. A questo punto la giocatrice che si allena all'Horizon di Vicenza, con coach Massimo Sartori, sembra padrona del campo e riesce a salire fino al 5-3 e servizio. Qui un attimo di indecisione le costa il game e la Turini rientra in partita fino al tie break del secondo set dove sul 3-3 una palla dubbia permette alla toscana di staccare l'avversaria e vincere il secondo set e rimettere in parità il match. Nel terzo set equilibrio fino al 4-4 con break della veneta ma anche in questo caso la toscana riesce a trovare le contromisure per ristabilire il 5-5 e poi con due game perfetti riesce a vincere lo scudetto della categoria. "Non ho mai mollato - spiega la vincitrice - non stavo al massimo ma ho stretto i denti e ho cercato di rimanere attaccata alla mia avversaria. Un grazie al mio maestro Matteo Evani e al mio staff, ora sono pronta per altri tornei e partirò per Palermo".

Un po' delusa la vice campionessa italiana "Peccato ci ho creduto ma Viola è stata brava a stare sempre lì e nei momenti decisivi è riuscita a conquistare i punti importanti - dice Greco Lucchina - comunque è stata una bella settimana che mi ha permesso di vincere lo scudetto in doppio e conquistare la finale in singolare".

Greta Greco Lucchina e Viola Turini (foto Piero Camel)

"Siamo molto contenti di come è andato il torneo - dice il presidente del Ct Firenze Carlo Pennisi - un buon livello e soprattutto una finale con tanta partecipazione di pubblico. Ora iniziamo a lavorare per il nostro torneo under 18 di Pasqua perché al circolo del tennis e a Firenze c'è tanta voglia di tennis".

"La location e l'organizzazione del club è stata perfetta per ospitare una kermesse così importante - mette in luce Romeo Tanganelli vice presidente della Federtennis Toscana - una finale combattuta ma durante la settimana ci sono state tante partite molto belle. Complimenti al Ct Firenze che ha saputo valorizzare questa edizione".

Al termine le due finaliste hanno consegnato al club ospitante la maglia azzurra per ricordo della manifestazione. Nel doppio, disputato nella tarda serata di sabato, è stata la coppia Greta Greco Lucchina in coppia con Emma Ottavia Ghirardato (2.6, Ct Le Pleiadi) a superare 75 06 10-5 Il duo toscano campano composto da Viola Turini in coppia con Maria Pia Vivenzio (1).

Applausi finali per la vincitrice ma anche per la sconfitta che ha scaldato con il suo gioco molto vario il pubblico presente sugli spalti del centrale del Ct Firenze.

Finale singolare: Turini (1) b Greco Lucchina (15) 36 76 75

Finale doppio : Greco Lucchina-Ghirardato b Turini-Vivenzio 75 06 10-5

Fonte: Ufficio stampa