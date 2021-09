Vaccini senza prenotazione sul camper a Colle di Val d'Elsa: nuovo appuntamento

Battesimo ieri a Colle Val d’Elsa, in occasione della manifestazione Libera Collarte, per il camper vaccinale dell’Asl Toscana sud est in provincia di Siena, messo a disposizione dall’associazione Fratres Toscana. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Colle Val d’Elsa, si è tenuta in piazza Arnolfo in occasione della manifestazione LiberaCollarte.

Nelle quattro ore programmate, 42 persone si sono presentate senza prenotazione e hanno così avuto accesso libero alla vaccinazione.

Sabato prossimo, 11 settembre, sempre dalle 18 alle 22, il personale dell’Asl Toscana sud est sarà nuovamente in piazza Arnolfo a Colle Val d’Elsa con il camper e le strutture attrezzate. In programma ancora una seduta vaccinale in occasione della Notte Gialla.

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa