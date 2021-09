Accoglienza negli hotel Covid, parla la minoranza a Montecatini

Il Sindaco è per Legge Autorità sanitaria locale. In questa veste può adottare ordinanze contingibili e urgenti.

Non si può sentire un sindaco che di fronte alle domande dei cittadini sulle presenze negli alberghi risponde “il Comune non c’entra nulla”. Il Sindaco deve rappresentare e tutelare adeguatamente la propria comunità . Un Sindaco che risponde sempre “non c’entro” è un sindaco fine a se stesso. Ma davvero si pensa di potersi permettere di raccontare ai cittadini che siccome il Comune non è l’ente che fa i bandi il sindaco non può dire la sua e influenzare le decisioni? Ma è mai possibile che a metà mandato non si intraveda un minimo di autorevolezza istituzionale?

Ma se Baroncini e la sua maggioranza fossero stati in minoranza cosa avrebbero fatto di fronte a questa situazione? I partiti che sostengono questo sindaco cosa ci stanno a fare in Comune? Si pensa di andare avanti in un furbesco silenzio , utile solo a chi occupa posti retribuiti con soldi pubblici, per poi indirizzare la rabbia dei cittadini verso gli albergatori ?

In una fase come questa, che vede la Città interessata da pressanti e disordinate richieste di accoglienza non è possibile procedere senza un coordinamento Istituzionale , che coinvolga anche le categorie degli albergatori e un sistema di regole condiviso, trasparente ed equilibrato rispetto agli interessi diffusi.

Se da un lato la Città deve fare la sua parte per quanto riguarda gli alberghi sanitari, dall’altro deve essere chiaro che nessuno può pensare di approfittarsi della situazione di crisi in cui versa Montecatini. Non è ad esempio accettabile una disordinata adesione da parte di proprietà alberghiere alla rete SAI, come fu tentato di fare in passato. La rete dell’accoglienza profughi deve essere diffusa sul territorio, basata su strutture con piccoli numeri e non collocate nella zona alberghiera .

Queste cose, l'Amministrazione, le ha chiarite formalmente oppure ci accontentiamo di dire che gli altri sono cattivi? È questa la tolleranza zero promessa ai propri elettori?

Questa amministrazione in metà mandato non ha risolto un solo problema.

Non ha prodotto un progetto, un servizio pubblico, un’idea. Niente. Si va avanti, grazie al voto consiliare del Sindaco stesso , solo per obiettivi e scopi ormai distanti anni luce da quelli dei cittadini . Nel frattempo la Città si trova completamente abbandonata in un'atmosfera spettrale.

Gruppo PD

Gruppo Italia Viva

Gruppo Bagnaioli

Gruppo Movimento 5 Stelle