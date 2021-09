Borse di studio e posto alloggio, richieste da 20mila universitari toscani

Numerose le richieste di borsa di studio e posto alloggio per l'anno accademico 2021/2022 inviate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario dagli studenti universitari iscritti agli Atenei della Toscana che si trovano in condizioni economiche svantaggiate e sono in possesso di determinati requisiti di merito.

Sono state complessivamente 20.179 le domande presentate di cui 7619 presso la sede DSU di Firenze, 8240 in quella di Pisa e 4320 in quella di Siena con un incremento di richieste rispetto al bando del precedente anno accademico 20/21, delle quali 9538 (circa il 44% delle richieste totali) comprensive anche dell’istanza di posto alloggio e 1989 presentate da stranieri con famiglia residente all’estero.

Si conferma quindi l’attrattività delle università toscane anche al di fuori dei confini regionali e nazionali sia per il livello della didattica che per le opportunità di sostegno allo studio rese disponibili dal DSU sulla base di indirizzi regionali, nonostante gli ultimi due anni accademici siano stati fortemente condizionati dall’emergenza sanitaria.

"Il bando 2021/2022 - dichiara il Presidente DSU Toscana Marco Del Medico - si è chiuso con un numero di domande in linea con lo scorso anno confermando l’incisività del sistema del DSU toscano, che è, per servizi ed investimenti, fra i migliori e più inclusivi d’Italia. Inoltre, quest’anno sarà più elevato il valore economico della componente monetaria della borsa di studio, grazie agli indirizzi regionali che hanno previsto l’innalzamento di tali valori e una corrispondente riduzione della trattenuta per la mensa."

"Anche in questo ultimo concorso" - aggiunge il Direttore DSU Toscana Francesco Piarulli - è stato messo in campo un notevole sforzo gestionale per confermare le semplificate procedure burocratiche di presentazione della domanda per gli universitari provenienti da altri paesi. Inoltre, il continuo monitoraggio dell'andamento delle istanze e gli effetti del processo informativo/comunicativo sono rappresentati dal rilevante numero di domande pervenute."

Il DSU Toscana si è infatti dotato dal 29 luglio scorso di un nuovo sistema di ticketing per rispondere alle richieste di informazioni e chiarimenti da parte degli studenti attivo all'interno dello sportello studente online, con un immediato apprezzamento ed un utilizzo massivo dello strumento da parte degli universitari. Sono stati infatti 3258 i ticket gestiti nell'ultimo mese, fornendo risposte esaustive dagli operatori entro massimo le 24 ore dalla presentazione dell’istanza.

Un attività di informazione rilevante che si è andata ad aggiungere a quella effettuata dagli operatori DSU tramite il numero unico telefonico dedicato agli studenti dove sono giunte oltre 4500 chiamate.

Il 30 settembre verranno pubblicate le graduatorie provvisorie con i nominativi dei beneficiari delle opportunità offerte dall’Azienda quali il contributo monetario, l'accesso gratuito alle mense universitarie, l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie concessa dai maggiori Atenei e, per i fuori sede, la possibilità di soggiornare in una delle residenze universitarie del DSU Toscana.

Agli assegnatari di posto alloggio in attesa della convocazione in una delle Residenze Universitarie che avranno trovato sistemazione nel mercato privato verrà erogato su richiesta un contributo affitto più elevato rispetto a quello dell’anno precedente e sarà ampio il numero di studenti disabili che potranno ricevere supporto grazie alla elevazione dei valori Isee ed Ispe richiesti, con un importo maggiore della borsa ed il contestuale riconoscimento della priorità di assegnazione del posto alloggio.

Dal 15 settembre al 15 novembre potranno fare domanda con le stesse modalità anche gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato sempre utilizzando il form on line presente sul sito www.dsu.toscana.it dove è possibile consultare il bando e tutte le notizie utili per partecipare al concorso.

Fonte: Dsu Toscana