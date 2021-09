A Certaldo i buoni pasto cartacei inutilizzati diventano ticket digitali

A partire da martedì 7 fino a giovedì 30 settembre 2021, i possessori di buoni pasto cartacei per le mense scolastiche comunali, rimasti inutilizzati, potranno riconsegnarli all'ufficio Scuola del Comune di Certaldo. Sarà possibile effettuare la procedura in orario di apertura al pubblico dello sportello, che si trova nel Palazzo Comunale al civico 37 di Borgo Garibaldi: non è necessario prendere l'appuntamento.

In particolare, i cittadini ancora in possesso dei buoni non utilizzati potranno richiedere la loro trasformazione in buoni digitali per ottenere l'accredito sul conto online per l'anno scolastico 2021/2022. Le famiglie che non usufruiranno in futuro del servizio di refezione scolastica potranno invece chiedere il rimborso dei buoni cartacei non utilizzati.

Per attivare le procedure, gli interessati dovranno scaricare il modulo di domanda disponibile online su comune.certaldo.fi.it per poi compilarne la prima parte. Il documento dovrà poi essere consegnato insieme ai buoni pasto cartacei al personale dell'ufficio Scuola.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa