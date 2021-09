Dante in scena nel giardino di Boboli, sold out per 'Tra selva e stelle'

Tutto esaurito: sono andati a ruba in pochi giorni gli oltre mille posti di 'Tra selva e stelle', rappresentazione teatrale dedicata ai personaggi della divina commedia portata in scena questo pomeriggio con la regia di Riccardo Massai, portata in scena nel giardino di Boboli a Firenze. 77 attori, nei panni di diavoli, arpie, dannati, penitenti, beati ed angeli, per 36 soste performative, arricchite da speciali allestimenti ed installazioni artistiche, che hanno raccontato le storie e gli abitanti di Inferno, Purgatorio e Paradiso.

"Possiamo dirlo, questo esperimento con il quale abbiamo fuso insieme letteratura, teatro, arte - commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt - è stato un successo che siamo felici di dedicare alla celebrazione dell'immortale autore dell' Divina Commedia. Cercheremo di riproporre questo fortunato connubio in Boboli quando sarà di nuovo possibile".

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio stampa