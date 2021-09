Estate in Europa, terminano i progetti di mobilità al Roncalli di Poggibonsi

Si è conclusa l’esperienza dei docenti e degli studenti dell’IIS Roncalli di Poggibonsi che nei mesi estivi hanno portato a termine alcuni progetti di mobilità internazionale già avviati negli anni precedenti, progetti significativi che afferiscono all'area strategica dell'offerta formativa dell'istituto “Dimensione europea dell'istruzione e della formazione”, finalizzati alla promozione delle competenze chiave di cittadinanza, sia come formazione per gli alunni che per i docenti.

Per quanto riguarda la mobilità dei docenti, quattro i professori che, dal 17 al 23 agosto, presso la cittadina di Neskaupstad (Islanda), hanno preso parte all'incontro conclusivo del progetto di formazione per docenti Erasmus+ KA2 "WtMEU". Il progetto è frutto di un partenariato strategico con altre scuole europee con sede in Croazia, Islanda, Norvegia, Slovenia e Ungheria. Durante le sei mobilità effettuate nell’arco di tre anni scolastici, le scuole si sono scambiate le buone pratiche per la motivazione, anche attraverso attività di job shadowing, provvedendo, poi, a disseminarle all'interno del proprio corpo docenti. Nella cittadina islandese, le attività svolte hanno riguardato anche la valutazione finale del progetto "WtMEU" e la calendarizzazione delle mobilità del nuovo progetto Erasmus+ KA2 "DEPEND" per la formazione dei docenti sul tema delle dipendenze, per il quale il partenariato ha ottenuto un nuovo finanziamento europeo.

Sessanta invece le studentesse e gli studenti delle classi III e IV, dei diversi corsi del nostro istituto, che hanno svolto i loro tirocini formativi a Malta e in Spagna, nello scorso mese di luglio, grazie ai finanziamenti europei ottenuti sui progetti Erasmus+ KA1 "MISS-T" e "VET@WORK&KET. In linea con gli obiettivi della Strategia 2020 ed ET 2020, i due progetti hanno offerto, alle stagiste e agli stagisti, l’ opportunità di verificare e approfondire le competenze curriculari e trasversali, oltre che ampliare le conoscenze culturali e linguistiche.

La mobilità prosegue per le studentesse e gli studenti neodiplomati che potranno prendere parte ad un percorso di mobilità internazionale della durata di 4 mesi per svolgere dei tirocini formativi nell’ambito professionale specifico di appartenenza grazie a i Progetto Erasmus+ KA1 "Man2Tech".

Tutte le informazioni sull’ Istituto Roncalli sul sito www.iisroncalli.edu.it.

Fonte: Iis 'Roncalli' di Poggibonsi