L'Estate Montaionese chiude il sipario con il concerto della Filarmonica Donizetti

La storica associazione culturale Filarmonica G. Donizetti, in collaborazione con il Comune di Montaione, organizza un concerto per salutare l’Estate Montaionese; la rassegna di eventi inaugurata a Giugno che si concluderà nel mese di Settembre.

L’appuntamento è per domenica 12 Settembre, alle ore 18.00, in Piazza della Repubblica a Montaione, dove la Filarmonica si esibirà in uno spettacolo di fine estate dal ricco e moderno repertorio pop rock, diretto dal professor Fabio Bastianoni con la collaborazione delle maestre Martina Corsi e Deborah Lensi.

Il concerto è ad ingresso gratuito e ai sensi della normativa vigente, le postazioni sedute sono consentite esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID 19.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Filarmonica G. Donizetti ai seguenti recapiti: 338 5904962 e 338 5966278.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Informazioni Turistiche