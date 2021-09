Festival Nazionale dell’Economia Civile a Firenze: domani il lancio con David Sassoli

Domani alle ore 17 in diretta streaming la presentazione della terza edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile #FNEC2021.

“Alla ricerca di senso. Persone, luoghi, comunità” è il tema scelto per l’evento che si terrà dal 24 al 26 settembre a Firenze (Palazzo Vecchio, Sala dei Cinquecento).

Ne parleranno il Direttore del Festival Leonardo Becchetti e il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Modera Adriana Pannitteri del Tg1.

Il Festival nasce da una idea di Federcasse ed è organizzato in collaborazione con Confcooperative, SEC-Scuola di Economia Civile e NeXt (Nuova Economia per Tutti) e con il sostegno di Fondosviluppo.

Nella tre giorni fiorentina economisti, esponenti del mondo accademico ed istituzionale si confronteranno tra loro e con tanti giovani sulla necessaria accelerazione verso un nuovo modello di sviluppo realmente sostenibile, dopo una pandemia che ha messo in luce le tante distorsioni di un sistema squilibrato e generatore di disuguaglianze. Anche utilizzando al meglio le risorse messe a disposizione dal PNRR, sia a livello italiano che europeo.

La stessa immagine scelta per presentare #FNEC2021 ispirata alla tecnica giapponese del #kintsugi (in allegato la locandina) sottolinea la necessità di riempire di valore le tante fratture del sistema sociale ed economico, senza nasconderle.

E' possibile seguire la diretta streaming dell'evento di lancio su Facebook e YouTube

Fonte: Ufficio Stampa