Senza Green Pass è entrato in una sala slot di Firenze, in via Pratese. Il gestore del locale è stato multato dalla polizia, è scattata una sanzione da 400 euro per violazione delle norme anti-Covid.

La stessa multa è stata elevata al cliente, un 54enne, sprovvisto di certificato verde. La verifica della polizia è stata eseguita nell'ambito di controlli specifici disposti dal questore di Firenze Filippo Santarelli.