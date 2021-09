Incendio a Capalbio: fuoco vicino alle case, in fumo sei ettari di uliveta e bosco

Grande paura a Capalbio, dove dal tardo pomeriggio di oggi si è verificato un incendio di bosco e sterpaglie in località Poggio del Leccio non lontano dalle abitazioni.

Il servizio antincendi della Regione ha fatto intervenire due elicotteri per le operazioni di spegnimento delle fiamme e nel giro di qualche ora il rogo è finito sotto controllo.

Al momento, a terra sono ancora in azione sei squadre tra volontari e operai forestali, oltre ai vigili del fuoco impegnati nella bonifica della zona.

Fortunatamente, pur vicino all’abitato l’incendio non ha costretto all’evacuazione delle case, tuttavia ha mandato in fumo sei ettari, interessando per lo più una uliveta incolta, oltre a una residua area boschiva.