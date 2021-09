Due camper e un fienile a fuoco a Sesto Fiorentino

Un incendio ha devastato due camper e un fienile in un'area agricola di Sesto Fiorentino, in via Perfetti Ricasoli. Questa notte, dopo le 2.45, erano presenti i vigili del fuoco di Firenze Ovest e Calenzano per scongiurare il peggio. Vicino al rogo erano presenti infatti altri annessi agricoli, con animali all'interno. Nessuna persona si è ustionata e l'unico occupante di uno dei due camper è uscito incolume. Alle 7.30 di questa mattina l'intervento è stato concluso.