“La città dei lettori”, Bagno a Ripoli pronta per il gran finale

Due giornate dedicate al libro e alla letteratura: il 10 e 11 settembre il progetto “La città dei lettori” arriva a Bagno a Ripoli per l’ultima tappa del suo viaggio itinerante nei comuni della Toscana. Un doppio appuntamento, in programma presso la Biblioteca Comunale (Via di Belmonte, 38), che offre l’occasione di incontrare i protagonisti del mondo della letteratura.

Partita a giugno la manifestazione “La città dei lettori” ha attraversato la regione in un viaggio durato tutta l’estate e che si va a chiudere con “Bagno a Ripoli dei lettori”. Tre mesi di iniziative con oltre 100 ospiti d’eccezione e più di 60 eventi del vivo – e in sicurezza – hanno dato vita all’edizione 2021 del progetto.

Nel motto “Leggere cambia tutto” l‘essenza della rassegna: perché la lettura pone sempre nuovi orizzonti. La manifestazione è ideata e curata dall’Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano, la collaborazione e il contributo di Fondazione CR Firenze e Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, il supporto di Unicoop Firenze, di IED Firenze - Istituto Europeo di Design e Cesvot, con il contributo ed il sostegno del Comune di Bagno a Ripoli e la collaborazione della Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli.

“Bagno a Ripoli chiude in bellezza il percorso di questa edizione della Città dei Lettori - affermano il sindaco Francesco Casini e l’assessora alla Cultura Eleonora François - allargata ad altre realtà della nostra regione. Per il nostro territorio, è una prima edizione assoluta che per la qualità degli ospiti e della programmazione rimanda alle intenzioni della nostra amministrazione di operare un significativo passo in avanti nelle politiche culturali. L’auspicio è che l’appuntamento di quest'anno sia il primo di una lunga serie, da estendere anche ad altri luoghi del territorio dopo la Biblioteca comunale. Ringraziamo il presidente dell’associazione Wimbledon Gabriele Ametrano e tutto il suo staff, che ha reso possibile questa collaborazione nel segno di una rinnovata volontà di investire in cultura e nel convincimento che ‘leggere cambia davvero tutto’”.

“Per la prima volta La città dei lettori approda a Bagno a Ripoli con un vero e proprio festival letterario per il territorio" dice Gabriele Ametrano, direttore de La città dei lettori e presidente dell’Associazione Wimbledon APS che ne ha ideato e curato il progetto.

"Un appuntamento che conclude il lungo tour di appuntamenti e festival che La città dei lettori ha promosso in nove comuni della Toscana portando ai lettori i nomi più interessanti del panorama editoriale italiano. Il percorso, iniziato il 18 giugno e che si concluderà a Bagno a Ripoli l’11 settembre, ha avuto un riscontro favorevole da parte del pubblico e una particolare gratitudine da parte delle autrici e degli autori che sono stati protagonisti nel programma. Con queste premesse e con la fiducia ricevuta possiamo già pensare al prossimo anno, coinvolgendo altri territori toscani per un percorso di crescita progettuale che abbia come suo fondamentale obiettivo la diffusione della lettura”.

Si inizia venerdì 10, alle ore 17:00, con Dario Cecchini e Alessandro Mauro Rossi e Il mistero della finocchiona a pedali (Giunti). Nella tranquilla vita di provincia, a Panzano in Chianti, irrompe un intrigo internazionale: viene proposto un giallo per immergersi nella campagna del Chianti, grazie ai passaggi meravigliosi, tali da fare sentire al lettore i veri profumi di quella terra di dolci colline verdi.

Avanti, alle ore 17:30, con Paesaggi letterari: passeggiata con Enzo Fileno Carabba e il suo libro Vite sognate del Vasari (Bompiani). Per partecipare - costo 8 euro - è necessario prenotarsi su www.lacittadeilettori.it. Si prosegue, alle ore 18:00, con Marco Vichi e Ragazze smarrite (Guanda) per una nuova avventura del commissario Bordelli ambientata nella Firenze del 1970. La giornata si chiude, alle ore 19:00, con Beppe Severgnini e il Talk Chi siamo diventati.

L’edizione 2021 del progetto “La città dei lettori” si conclude sabato 11. Il primo evento, in programma alle ore 17:00, è con Io Leggo! lo spazio per bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni. Al centro dell’incontro Monsieur Magritte (LibriVolanti) e la lettura interattiva di e con Lilith Moscon e Francesco Chiacchio. Nuovo appuntamento, alle ore 17:30, con Paesaggi letterari: passeggiata con Enzo Fileno Carabba e il suo libro Vite sognate del Vasari (Bompiani). Per partecipare - costo 8 euro - è necessario prenotarsi su www.lacittadeilettori.it.

Avanti poi, alle ore 18:00, con Piergiorgio Paterlini e Stanno smontando il mare e altri racconti (Voland), ventidue racconti molto diversi fra loro, scritti nell’arco di trent’anni, cinque totalmente inediti, raccolti insieme per la prima volta. Ultimo l’incontro della manifestazione, alle ore 19:00, vede protagonista Vera Gheno con la Lectio Dante d’oggi. I dantismi che non sappiamo.

Gli eventi sono stati pensati e organizzati per consentirne la fruizione in piena sicurezza sanitaria. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti e senza prenotazione) e sarà garantito il rispetto delle misure anti Covid.

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura italiani (rif. D.L. del 23 luglio 2021), per accedere alle attività culturali de “La città dei lettori” è obbligatorio esibire al personale addetto il Green Pass corredato da un valido documento di identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

Gli appuntamenti di Paesaggi Letterari hanno un costo di 8 euro e devono essere prenotati.

La capienza massima per ogni evento sarà regolata secondo le norme di sicurezza sanitaria in vigore e nel rispetto della salute di tutti i partecipanti. In caso di massima capienza l’ingresso verrà chiuso per mantenere la sicurezza degli ambienti d’incontro.

Il pubblico dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli organizzatori: all’ingresso verranno chieste le generalità e un numero di telefono (che sarà tenuto in archivio dall’Associazione Wimbledon APS per quindici giorni e usato unicamente per materia di sicurezza sanitaria); qualora le norme vigenti non indichino diversamente e durante la permanenza agli eventi si dovrà indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza dagli altri ospiti.

Oltre a essere uno dei primi eventi letterari italiani plastic free, “La città dei lettori” si tinge di verde con il progetto “La foresta dei Lettori” creato in collaborazione con Treedom, che ha l’obiettivo di abbattere la produzione di CO2.

“La città dei lettori” si inserisce nel progetto Piazza Dante #Festivalinrete che unisce quarantaquattro Festival di approfondimento culturale italiani. Sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact, Piazza Dante #Festivalinrete è una delle più importanti iniziative che nel 2021 renderanno omaggio a Dante Alighieri in occasione dei settecento anni dalla morte.

Per ulteriori informazioni www.lacittadeilettori.it

Su FB: La Città dei Lettori

Su IG: @lacittadeilettori #lacittadeilettori

Su LI: La Città dei Lettori

Fonte: Ufficio Stampa