La Filarmonica Mariotti di Fucecchio torna a suonare nella Villa Medicea di Cerreto Guidi

Riparte l’attività della Filarmonica Alessandro Mariotti.

LA banda di Fucecchio si è esibita domenica sera, nella splendida cornice della Villa Medicea di Cerreto Guidi, in occasione dei festeggiamenti dedicati a Santa Liberata.

Dopo la benedizione di padre Alessandro, il maestro Marco Bartollomei ha diretto un piccolo, ma corposo, gruppo di amici che, con la grande passione che li accomuna per la musica, cercano il rilancio della Filarmonica fucecchiese.

Con le musiche di Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, John Lennon, la Banda di Fucecchio ha accompagnato la serata conclusiva dei festeggiamenti Cerretani.

Non è mancato il saluto del presidente, Piero Lo Iacono, ricordando il momento difficile che sta attraversando la nostra associazione musicale, ma del resto sorte che è toccata a molte altre, ricordando che la scuola di musica Alessandro Mariotti riprende la sua attività per la formazione di giovani, e non solo, musicisti pronti a sfilare ancora una volta per le strade di Fucecchio e non solo.

Fonte: Ufficio Stampa