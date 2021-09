Minaccia carabiniere in caserma con un coltello, arrestato 35enne

Un 35enne albanese è stato arrestato per minaccia aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale perché si è recato in una caserma dei carabinieri minacciando di colpire un carabiniere con un coltello.

L’uomo si è presentato in caserma a Barberino di Mugello esibendo il proprio passaporto e, una volta avuto accesso alla struttura, ha improvvisamente estratto un coltello indirizzandolo contro un Carabiniere, il quale riusciva a mettersi in sicurezza per non essere colpito.

L’uomo, continuando a brandire il coltello, ha iniziato a dire che voleva essere arrestato e, soltanto dopo una lunga e delicata attività di mediazione condotta dai militari, è stato disarmato, arrestato e condotto presso la casa circondariale di Firenze Sollicciano. L’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Firenze che ha disposto la custodia cautelare in carcere.