Montopoli Medioevo, tornano Palio e cena col green pass

Montopoli torna al Medioevo. Sabato 11 e domenica 12 settembre la cittadina del Cuoio fa un salto indietro nel tempo. Cena medievale più palio degli arcieri più cena della vittoria, sono tre gli eventi che portano a Montopoli grandi e piccini dopo un anno di ridimensionamento pesante a causa del Covid. A proposito di Covid, sarà obbligatorio il green pass per accedere alla manifestazione, giunta alla 47esima edizione. L'ingresso è solo su prenotazione al 3889554187.

Si parte sabato alle 20.30 con la cena, durante la quale si terranno anche spettacoli medievali. Alle 15.30 della domenica inizia la sfida di tiro con l'arco che da anni appassiona Montopoli e le zone limitrofe; previsto anche il palio dei piccoli. Si farà anche il classico Ciaccino di Montopoli. La sera poi ecco la cena finale, per festeggiare chi ha trionfato poche ore prima. Il tutto in un'atmosfera medievale, con vestiti d'epoca e rievocazioni di secoli addietro, nel quartiere di Barberia fino all'arco di Castruccio.

"Interrompere una tradizione significa faticare a ricominciare, sarebbe un danno per il territorio. La cancellazione di elementi del passato è una perdita di conoscenze, volevamo continuare a valorizzare il patrimonio storico che abbiamo e anche il nostro senso di appartenenza. L'edizione sarà ridotta ma l'atmosfera sarà la stessa" ha detto il sindaco montopolese Giovanni Capecchi.

La presidentessa della Pro Loco Virginia Duccini ha aggiunto: "Siamo felici che quest'anno si possa tenere la manifestazione, è il culmine della nostra attività. Per adeguarci alle norme attuali rinunciamo anche noi a qualcosa, ma abbiamo voluto proporre un programma adeguato, per vivere Montopoli in modo più intimo. Stare insieme ricordando chi siamo, questo è il motto"

Gianmarco Lotti