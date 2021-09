Open Day della Scuola Scienze Aziendali in via Tagliamento

La Scuola Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi” si presenta per il nuovo anno di attività formative e lo fa con l’Open Day di giovedì 9 settembre, a partire dalle 16 nella sede della scuola in via Tagliamento 16 a Firenze.

Il presidente Claudio Terrazzi, la direttrice Guya Berti, i professori e gli ex allievi dei corsi ora impiegati in azienda parleranno del 36esimo corso in Gestione d’Impresa: 18 mesi di lezioni e tre specializzazioni che offrono a 50 studenti gli strumenti necessari per entrare subito nel mondo del lavoro, con un placement costante del 95 per cento.

Come dimostrano le storie di chi ha avviato la propria carriera professionale grazie a questa istituzione formativa fiorentina.

L’inizio delle attività è in calendario per il 25 ottobre prossimo. Durante l’evento sarà garantito il distanziamento sociale e saranno attuate tutte le normative di sicurezza previste dal regolamento anti-Covid.

Per iscriversi all’Open Day SSATI: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-day-ssati-presentazione-del-xxxvi-corso-in-gestione-dimpresa-163970352739

Per maggiori info riguardo al Corso in Gestione d’Impresa della SSATI: https://www.ssati.it/corso-gestione-dimpresa/

Per maggiori informazioni: 055 682 0681

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa