Progetto melanoma, visite gratuite Ant a Scandicci

Dopo la prima giornata di Progetto Mammella di luglio, riprende a pieno ritmo il programma di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT per i cittadini e le cittadine di Scandicci.

A settembre si terranno le prime giornate di Progetto melanoma, con visite specializzate con l’ausilio della dermatoscopia per il controllo dei nei e la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche.

Le giornate, riservate ai cittadini di Scandicci, saranno 16 e 17 settembre e le visite si terranno presso gli ambulatori della Croce Rossa Italiana, in Via Vivaldi 2 a Scandicci. Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione telefonica, chiamando il n. 3490693571 soltanto da 8 a 14 settembre e solo la mattina dalle 9,30 alle 13, escluso weekend e fino ad esaurimento posti.

L’iniziativa è stata resa possibile dall’aiuto fondamentale di Co.bra.ma che ha scelto di sostenere tutto il programma 2021 di prevenzione ANT a Scandicci e che da anni sostiene le attività di ANT sul territorio. Oltre a questo, Fondazione ANT può contare sul patrocinio e un contributo dall’amministrazione comunale di Scandicci e sulla preziosa collaborazione del Comitato di Scandicci di Croce Rossa che ospiterà gratuitamente le visite. A fine settembre saranno inoltre rese note le date di altre tre giornate di Progetto melanoma ANT che si terranno nel mese di ottobre.

I progetti di prevenzione di ANT hanno un valore in più quest'anno, perché riportano l'attenzione sulla prevenzione oncologica, gravemente trascurata nei mesi dell'emergenza Covid-19. Una recente indagine dell’Osservatorio Nazionale Screening ha certificato che nel 2020 sono stati 4 milioni gli inviti in meno relativi agli screening oncologici e 2,5 milioni i mancati esami effettuati. Test venuti meno che si sono tradotti in un ritardo di 5 mesi nell’effettuazione degli screening. Numeri importanti che purtroppo significano diagnosi più tardive.

Ogni mese, visitando la sezione prevenzione del sito ant.it/toscana, sarà possibile trovare le date e le modalità di prenotazione delle visite di prevenzione oncologica gratuita organizzate da ANT in Toscana. Per le richieste di assistenza domiciliare gratuita e specializzata per i malati di tumore e per avere informazioni sulle attività di ANT in Toscana, è possibile contattare la sede di Firenze della Fondazione al numero 055.5000210.

Fondazione ANT è un ospedale senza muri che ogni giorno cura gratuitamente a domicilio 3.000 malati di tumore in 11 regioni italiane, tra cui la Toscana. Con il suo fondatore, l’oncologo Franco Pannuti, ANT è stata tra i pionieri dell’assistenza sanitaria domiciliare in Italia e anche in questi mesi è sempre stata in prima fila, non in corsia ma nelle case delle persone.

In Toscana, dove è operativa dal 1997, ANT oggi può contare su un’équipe sanitaria composta da 8 medici, 1 nutrizionista, 4 psicologhe e 7 infermieri che si prendono cura ogni giorno di oltre 300 pazienti nell’area di Firenze-Prato-Pistoia e Massa-Carrara-Versilia.

Fonte: Fondazione Ant