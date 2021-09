Ruba il volante da un'auto: in manette un 18enne a Prato

Hanno cercato di rubare una macchina in sosta ma il pronto intervento dei poliziotti ha sventato la minaccia.

Poco prima dell'alba, a Prato, un equipaggio delle volanti, in via Fosso dei Masi, ha notato due uomini che, in modo sospetto, armeggiavano nei pressi di un'auto parcheggiata.

Vistisi scoperti, i due malviventi hanno tentato la fuga. Uno dei due è riuscito a scappare, mentre l’altro, un 18enne di origine moldava, è stato bloccato e arrestato. A impedire al ragazzo di farla franca come il suo complice è stato il pesante zaino che portava sulle spalle e sebbene alla fine se ne sia liberato in un tentativo disperato, gli agenti lo hanno raggiunto comunque. Il 18enne, una volta bloccato, ha tentato il tutto per tutto colpendo con calci i poliziotti, ferendone uno alla gamba in modo lieve.

Il moldavo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e furto aggravato, ed è stato trattenuto presso le celle di sicurezza in attesa del rito per direttissima. Continuano invece le indagini per identificare il complice.

Nello zaino abbandonato dal giovane i poliziotti hanno trovato il volante, appena rubato, di un'autovettura di grossa cilindrata.