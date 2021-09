Via Da Vinci a Empoli, strada ancora chiusa per stabilizzazione delle pietre

Procedono i lavori per la realizzazione della nuova pavimentazione di Via Leonardo Da Vinci.

In questo periodo è stata eseguita la posa del nuovo lastricato nel tratto di Via Leonardo da Vinci compreso tra Via Cavour e Via Giuseppe del Papa.

L’intervento è di fatto concluso e i risultati sono del tutto soddisfacenti, l'area è parzialmente accessibile ai pedoni. Ancora non è possibile aprirla al transito dei veicoli perché occorre attendere che maturi completamente il sottofondo stradale. Il rischio infatti è che il passaggio di un veicolo pesante possa danneggiare la posa delle pietre e danneggiare la pavimentazione.

Quindi ancora Via dei Neri è chiusa in ingresso da Piazza XXIV Luglio. Resta aperta in questo periodo il transito dei veicolo dal varco ZTL posto in Via Giuseppe del Papa, come viabilità alternativa per raggiungere Piazza del Popolo. Da Piazza 24 Luglio si può proseguire fino a Via del Papa, svoltare a destra verso il centro storico, arrivare fino a Via Ridolfi e svoltare a destra per raggiungere Piazza del Popolo o proseguire fino a Via Roma.

Lo stato di maturazione del sottofondo e la stabilità della pavimentazione saranno monitorati nei prossimi giorni per stabilire quando riaprire il tratto alla viabilità carrabile.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa