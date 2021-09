Amichevole Use-Abc in vista della nuova stagione

Dopo due settimane di preparazione, arriva l’ora del primo scrimmage per l’Abc Solettificio Manetti. Mercoledì alle ore 19.45 i ragazzi di Paolo Betti riceveranno la visita dell’Use Basket, squadra del piano di sopra, per un test importante innanzitutto per riprendere confidenza con la partita e valutare la condizione fisica dopo la prima parte di preparazione.

"Affrontare una squadra di serie B come l’Use alla prima uscita stagionale richiederà un’attenzione ancora maggiore – esordisce coach Paolo Betti -. Ho chiesto ai ragazzi di approcciarla con la giusta concentrazione fin dalla palla a due per iniziare a costruire subito una mentalità di squadra di un certo tipo. Chiaramente abbiamo sulle gambe appena due settimane di allenamenti, quindi sarà un test che servirà in primis a riprendere confidenza col ritmo partita, sia a livello fisico che tecnico".

L'accesso al pubblico sarà consentito soltanto dietro presentazione del Green Pass e fino ad esaurimento del limite di capienza previsto dalle vigenti normative.

La gara sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Abc Castelfiorentino.

Fonte: Abc Castelfiorentino