Ascensore Colle di Val d'Elsa, il Comune investe 150mila euro

E’ stato formalmente affidato ad un progettista l’incarico per la redazione del progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell’impianto di risalita ‘Il Baluardo’, che collega con la città alta.

Per l’impianto, nel corso degli anni più volte al centro di interventi di riparazione, l’Amministrazione comunale ha deciso per un intervento risolutivo investendo risorse per 150 mila euro tra redazione del progetto e affidamento dell’appalto alla ditta da incaricare per la manutenzione. Secondo quanto previsto dalle procedure, dopo i sopralluoghi tecnici, entro fine settembre sarà consegnato il progetto esecutivo da parte del progettista mentre, entro la prima metà del mese di ottobre, sarà effettuato l’affidamento dei lavori.

Fonte: Ufficio Stampa