Calcio Storico Fiorentino: sabato la finale dell'edizione 2021 tra Azzurri e Verdi

Il Calcio Storico riparte: sabato 11 settembre, a partire dalle 16 in piazza Santa Croce, si disputerà la finale del Torneo 2021, la sfida tra Azzurri di Santa Croce e Verdi di Santo Spirito che, per la prima volta, sarà trasmessa in diretta in tutto il mondo, in streaming e in televisione.

“Quest’anno c’è una novità straordinaria frutto del grande lavoro e impegno di squadra - ha detto il sindaco Dario Nardella –: per la prima volta nella storia, il nostro Calcio storico sarà visibile in mondovisione grazie al successo del bando di gara che abbiamo lanciato mesi fa e che ha visto vincitrice Indiana Production. Da anni cercavamo di proiettare il Calcio storico a livelli internazionali, ci siamo riusciti e siamo impazienti di vedere la reazione del pubblico”.

“Inoltre, sarà visibile in chiaro in tutta la Toscana attraverso il broadcast di Tele Iride e Toscana Tv – ha continuato il sindaco – anche perché per motivi di sicurezza legati alla pandemia Covid non si potrà assistere in presenza alla manifestazione, decisione condivisa con le autorità di pubblica sicurezza, prefettura e questura. Per questo, insieme al presidente Pierguidi, invito chiunque a non recarsi in piazza Santa Croce e a seguire l’evento in televisione. Ora il Calcio storico rinasce alla grande per la prima volta in mondovisione”.

“Dopo un anno di stop causato dalla pandemia e nonostante le difficoltà che ancora oggi affrontiamo nel contrastare il virus, siamo pronti a tornare a vivere la nostra tradizione, perché Firenze la ama e la vuole”, ha affermato Michele Pierguidi, presidente del Calcio Storico Fiorentino e consigliere speciale del sindaco alle Tradizioni popolari.

“Sappiamo che è un anno particolare – ha detto Pierguidi – e ci siamo confrontati con i Colori, chiedendo che al loro interno ci fosse un confronto per decidere se giocare o meno. I problemi dati dalla pandemia hanno colpito tutti noi ed era giusto che la decisione fosse libera. Bianchi e Rossi hanno preferito rinunciare, Azzurri e Verdi invece hanno dato disponibilità a giocare. Così abbiamo scelto di rispettare le decisioni di tutti e di organizzare la Finale, con il titolo regolarmente in palio, tra i Colori che hanno scelto di giocare”.

La partita del Calcio Storico 2021 di quest’anno tra Azzurri e Verdi sarà dedicata a due persone molto amate dal Calcio storico Fiorentino. Sarà Magnifico Messere Uberto Bini, scomparso il 10 gennaio 2020, che era presidente dell’associazione 50 Minuti e la moglie, Dina Berti, sarà la “Leggiadra Madonna”. Magnifico Messere sarà anche Gigi Vitali, scomparso il 27 giugno di quest’anno, per oltre 30 anni capogruppo dei Bandierai degli Uffizi. Sarà presente in piazza Santa Croce Fabrizio Vitali, a sua volta bandieraio e allenatore delle “Zanzare”, i giovani bandierai, che rappresenterà il padre.

Le norme per il contrasto al Covid hanno comportato quest’anno delle novità:

la partita di sabato si svolgerà a porte chiuse, senza pubblico, e tutta l’area di Santa Croce sarà delimitata da un doppio anello di controlli. La zona sarà interdetta a tutti e l’invito è di seguire la partita in televisione.

Il Corteo della Repubblica Fiorentina, che tradizionalmente precede la partita con una parata di oltre 500 personaggi storici in costume rinascimentale, per il rispetto del distanziamento ed evitare assembramenti sarà ridotto a circa 300 persone, tutte con Green Pass, ma garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi che lo compongono.

Il Corteo non sfilerà per le strade del centro ma si schiererà nella piazza partendo da via Magliabechi; dopo l’esibizione dei Musici e dei Bandierai degli Uffizi e il “Comando alla Voce”, il Corteo lascerà il terreno di gioco per schierarsi intorno al campo su tutta la piazza. Saranno loro a formare la cornice di pubblico intorno a piazza Santa Croce.

L’orario di inizio dello schieramento del Corteo della Repubblica Fiorentina sarà alle ore 16. L’inizio della partita alle ore 17.

“Dobbiamo ringraziare Synlab, sponsor tecnico del Calcio Storico, con cui fin dallo scorso marzo abbiamo lavorato per predisporre i protocolli sanitari che consentissero la manifestazione – ha aggiunto Pierguidi –. Anche se oggi le condizioni sono migliori della scorsa primavera, Synlab ha predisposto comunque uno stretto controllo sui calcianti e su quanti saranno in campo con i Colori tale da permetterci di assicurare che tutti quelli che giocheranno saranno negativi”.

Nell’ambito della sponsorizzazione Synlab ha offerto, e curerà, anche il servizio di antidoping.

Per Pierguidi “l’assenza del pubblico in piazza è stata la rinuncia più difficile da accettare, ma quest’anno non c’era altro modo di giocare il Calcio. E chi ama la manifestazione potrà vederlo in televisione o via internet come non lo ha mai visto prima: l'assenza delle tribune ci consentirà di offrire riprese innovative, con un maggior numero di telecamere e di altissima qualità. Sarà anche la prima volta che il Calcio Storico viene trasmesso in diretta in tutto il mondo grazie a Indiana Production, che ha vinto il bando per i diritti televisivi a livello nazionale e internazionale”.

La partita sarà trasmessa in diretta su internet, in abbonamento e pay per view da Eleven Sports e da Livenow Italia. Nel resto del mondo sarà disponibile, con commento e cronaca in inglese, sempre sulla piattaforma Livenow.

La partita, in diretta o differita, sarà anche distribuita dalla piattaforma Future Renissance in Regno Unito, Australia e Arabia Saudita.

Un secondo bando per i diritti televisivi a livello locale è stato vinto da Toscana Tv e Tele Iride, le due emittenti fiorentine trasmetteranno, in diretta e in chiaro la partita, con una telecronaca dedicata, su tutto il territorio della Toscana.

Il Torneo 2021 è a tutti gli effetti un torneo ufficiale del Calcio Storico Fiorentino.

Il Palio di quest’anno è stato dipinto dall'artista Enrico Bandelli, del Gruppo Donatello di Firenze, e messo sulla stoffa dall’artigiano Gianluca Briccolani della Tappezzeria Fiorentina.

L’organizzazione del Torneo si avvale della collaborazione di Unicoop Firenze, da anni tradizionale partner della manifestazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa