Certaldo Moderna, le storie di paese e i burattini nel weekend

CERTALDO MODERNA: DA BORGO GARIBALDI A PIAZZA MACELLI

Storie e racconti di paese

VENERDI' 10 SETTEMBRE ORE 20.30

Visita guidata della parte bassa di Certaldo. Da Borgo Garibaldi a Piazza dei Macelli, passando per i luoghi più significativi per lo sviluppo del paese. Una passeggiata alla scoperta del passato più recente di Certaldo.

Prenotazione obbligatoria

Ritrovo: ore 20.30 in Borgo Garibaldi

Durata: 2 ore circa

Costo: 15 euro; 10 € per i soci ProLoco, Anthos e Rione il Vicario

Per info e prenotazioni: prolococertaldo@libero.it Tel. 347 1360574, 333 4643642 oppure 338 7686594 (anche WhatsApp)

SABATO 11 SETTEMBRE, ORE 18.30, GIARDINO PALAZZO GIANNOZZI

ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA RASSEGNA DI TEATRO DI FIGURA "BURATTININBORGO"

“VARIETA’ PRESTIGE. LO SPETTACOLO IN CARNE E LEGNO” della compagnia TEATRO IN TRAMBUSTO

“Mitzi, un elegante clown in gonnella, vi porterà nel suo mondo di fantasie retrò, di manie surreali e di sogni reali. Accanto a lei, i suoi soci di legno: marionette all’apparenza innocenti, ma chi manipolerà chi? Chi sarà il vero protagonista di questo spettacolo?"

Info e prenotazioni al numero 338 7686594 (anche via WhatsApp)

Fonte: Pro Loco Certaldo