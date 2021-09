Come Jurassic Park ma nel Mugello: a Vicchio si apre 'World of Dinosaurs'

A Vicchio si fa un tuffo nella Preistoria. L’ampio parco adiacente alla piscina comunale dall’11 settembre, e fino al 28 febbraio 2022, assomiglierà a “Jurassic Park”, popolato di dinosauri e animali preistorici. Alla mostra “Word of Dinosaurs”, che si apre sabato mattina, si potranno ammirare riproduzioni a grandezza naturale, sorprendentemente realistiche e curate nei dettagli, di queste gigantesche creature che milioni di anni fa dominavano la terra: dai terribili T-Rex e Allosauro al Triceratops, il Suchomimus, il maestoso Diplodocus con i suoi 30 metri di lunghezza, lo Stegosauro... fino ad arrivare ai famelici Deinonychus e al piccolo Psittacosaurus.

L’esposizione è organizzata dalla Pro Loco di Vicchio in collaborazione con Start Innova e l’Amministrazione comunale.

“Un’esposizione dedicata ai bambini, famiglie, scolaresche, appassionati e curiosi - sottolineano gli organizzatori e l’Amministrazione comunale -. Un’occasione ideale per avvicinare i più piccoli al mondo dei dinosauri e trascorrere con la famiglia momenti spensierati, immersi nel fascino del territorio vicchiese e mugellano”.

Una mostra nella mostra

Dinosauri e non solo… ci sono anche spettacolari riproduzioni di animali preistorici come il bradipo, la tigre con i denti a sciabola e tanti altri meno conosciuti. Come un vero e proprio museo a cielo aperto allestito nell’ampia area verde a Ponte a Vicchio, l'esposizione rappresenta un interessante approfondimento sul mondo di questi affascinanti giganti della Preistoria, per un avvincente viaggio indietro nel tempo.

Apprendere divertendosi

Gli esemplari, oltre a essere riprodotti in modo assolutamente realistico, sono accompagnati da schede informative. La mostra, infatti, ha anche un'importante valenza didattico-educativa: suggestiva e scientifica, ma spiegata in maniera semplice, rappresenta un interessante approfondimento sulle condizioni di vita, forme e dimensioni di specie che una volta dominavano il pianeta.

E’ possibile prenotare visite guidate e laboratori dedicate a scuole, associazioni, gruppi.

Sulle orme dei dinosauri

I “DINOWORLD” hanno entusiasmato numerosissimi spettatori in mezza Europa. Le mostre World of Dinosaurs hanno fatto tappa nelle più importanti città e località come: Firenze - Budapest - Odessa - Belgrado - Zagabria - Francoforte - Dresda - Zurigo - Basilea - Berlino - Grenoble - Balaton - Bregenz - Vienna - Lipsia - Ljubljana – Norimberga - Magdeburg - Mrim - Grosseto - Pescara - Modena - Bari - Parma - Alessandria - Terni - Merano - Livorno

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Dal martedì al venerdì: orario 10:00-13:00/15:00-18:00.

Sabato, domenica e festivi: orario continuato 9:30-19:00

(gli orari e giorni di apertura possono subire variazioni nel corso della stagione)

DOVE SI TROVA

c/o le Piscine di Vicchio, con ingresso da Via P. Costoli, 16, 50039 Vicchio

Info e Prenotazioni: prenotazioni@dino-park.it - 3288611852 www.dino-park.it

Fonte: Comune di Vicchio