Festival Fortissimissimo, 3 concerti a Empoli con i giovani della musica classica

Il Festival Fortissimissimo, farà tappa anche a Empoli. Grazie alla collaborazione tra il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e gli Amici della Musica di Firenze, la città ospiterà tre concerti di altrettanti giovani talenti della musica. La rassegna ideata dagli Amici della Musica di Firenze e il progetto artistico firmato da Andrea Lucchesini vuole offrire spazio e attenzione non solo ai giovani musicisti, ma anche agli appassionati di musica classica del territorio metropolitano.

I concerti, ad ingresso gratuito, si terranno nel Cenacolo degli Agostiniani e vedranno protagonisti la giovanissima pianista Rosamaria Macaluso (19 settembre), il Quartetto d’archi Alioth, nato in seno alla Scuola di Musica di Fiesole (26 settembre) e per finire i tre talenti Elisa Mori e Cosimo Lippi, viole e la pianista Alessandra Pafumi (3 ottobre).

«È un piacere che anche Empoli, grazie al Centro Studi Busoni, sempre pronto e sensibile ad avviare proficue collaborazioni, possa ospitare un festival dedicato ai giovani talenti – ha sottolineato l’assessore alla cultura Giulia Terreni –. La condivisione tra diverse generazioni del patrimonio di bellezza che la musica rappresenta è uno degli obiettivi di ogni proposta artistica che guardi al futuro. Queste tre date sono un’opportunità di crescita per tutti».

«Siamo molto felici di poter offrire a dei giovanissimi talenti l’opportunità di esibirsi e di potersi misurare con il nostro pubblico – spiega il direttore del Centro Busoni Lorenzo Ancillotti – e siamo altrettanti orgogliosi di istaurare una collaborazione con gli Amici della musica di Firenze, un autentico fiore all’occhiello per la diffusione della cultura musicale».

PROGRAMMA

19 settembre 2021, ore 18:00 - Cenacolo degli Agostiniani

ROSAMARIA MACALUSO, pianoforte

Fortissimissimo METROPOLITANO

CLEMENTI: Sonata in si minore op. 40 n. 2

LISZT: Dagli Studi Trascendentali, n. 9, “Ricordanza”

CHOPIN: Scherzo n. 1 in si minore op. 20; Andante spianato e Grande Polacca brillante op. 22

Rosamaria Macaluso, classe 2003, debutta a soli 10 anni con l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Hobart Earle presso il Politeama Garibaldi di Palermo. Nel 2013 viene premiata come Outstanding Talent all’Ibla Grand Prize ed invitata ad esibirsi alla Carnegie Hall di New York; successivamente risulta vincitrice di numerosi concorsi pianistici tra cui il Premio Abbado 2016, il I° Concorso città di Cremona, il Concorso Internazionale di Foggia (2019) e il Premio Crescendo istituito dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana che le permette di esibirsi eseguendo il Koncerstücke di Cécile Chaminade sotto la direzione di Jean-Luc Tingaud. Parallelamente agli studi al Conservatorio A. Scarlatti, già V. Bellini di Palermo nel quale precedentemente ha studiato con il M. Donatella Sollima ed attualmente con il M. Paolo Scanabissi – dove frequenta il Triennio Accademico di I livello – segue il corso di perfezionamento pluriennale tenuto da Andrea Lucchesini alla Scuola di Musica di Fiesole. Rosamaria Macaluso è risultata vincitrice del Premio Hermes 2019. La giovane pianista è inoltre sostenuta dall’Associazione Musica con le Ali che promuove e valorizza i migliori giovani talenti italiani. Ha in suo attivo un’attività concertistica notevole, visto la giovane età. Ha suonato nella sala Piatti a Bergamo, Filarmonica Eliodoro Sollima e Associazione Amici della Musica di Palermo, festival estivo I Giardini della Filarmonica organizzato dall’Accademia Filarmonica Romana nel parco della sede, G.A.M. di Milano, nella stagione dei concerti della città di Scandicci (FI) al Centro Arte Vito Frazzi e nella casa Mozart di Rovereto in duo con la violoncellista Caterina Isaia.

26 settembre 2021, ore 18:00 - Cenacolo degli Agostiniani

QUARTETTO ALIOTH

MOZART: Quartetto n. 22 in si bemolle maggiore K. 589

BRAHMS: Quartetto n. 1 in do minore op. 51 n. 1

QUARTETTO ALIOTH

Matilde Urbani violino

Sofia Morano violino

Anna Avilia viola

Jacopo Gaudenzi violoncello

Il Quartetto Alioth nasce nel 2019 presso la Scuola di Musica di Fiesole, nella classe di quartetto di Edoardo Rosadini. Nonostante la recente formazione, il Quartetto Alioth è stato selezionato a rappresentare la Scuola al concerto evento Il suono dell'Eccellenza, organizzato dall'Università Telematica Pegaso.

Ha partecipato all'edizione 2019 di Strings City e alla quarta edizione del Festival Internazionale Green Music in Umbria, eseguendo musiche di Haydn, Beethoven e Webern. È stato il protagonista del concerto di apertura della 73esima edizione dell'Estate Fiesolana, al Teatro Romano. I membri del gruppo hanno partecipato a masterclass di quartetto di Hatto Beyerle (Quartetto Alban Berg), Vera Martínez (Quartetto Casals), Vicente Huerta, Cristiano Rossi e del Quartetto Lyskamm e Quartetto Klimt. I ragazzi ricoprono il ruolo di prime parti nell'Orchestra Galilei della Scuola di Musica di Fiesole e parallelamente proseguono con i loro studi individuali, seguendo le lezioni di insegnanti come Oleksandr Semchuk, Yair Kless, Lorenza Borrani, Duccio Ceccanti, Antonello Farulli, Paolo Bonomini, Francesco Dillon e Giovanni Gnocchi.

Domenica 3 ottobre 2021, ore 18:00 - Cenacolo degli Agostiniani

ELISA MORI, viola – COSIMO LIPPI, viola – ALESSANDRA PAFUMI, pianoforte

Fortissimissimo METROPOLITANO

ELISA MORI viola

ALESSANDRA PAFUMI pianoforte

BRAHMS: Sonata in mi bemolle maggiore op. 120 n. 2

VIEUXTEMPS: Elegia op. 30

COSIMO LIPPI viola

ALESSANDRA PAFUMI pianoforte

REGER: Suite n. 1 in sol minore per viola sola

SCHUBERT: Sonata in la minore D. 821, “Arpeggione”

Elisa Mori inizia lo studio del violino sotto la guida di Virginia Ceri e, in seguito, di Andrea Tavani. Prosegue gli studi al Conservatorio di Firenze con Claudio Maffei, presso l’Universität für Musik und Darstellende Kunst di Graz con Silvia Marcovici e a Rimini con Maurizio Sciarretta. Ha suonato nell’OGI e collaborato con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Cherubini, Orchestra Haydn e Orchestra Sinfonica Vittorio Calamani. Nel 2021 si diploma in viola nella classe di Fabrizio Merlini.

Cosimo Lippi si è diplomato presso il Conservatorio di La Spezia sotto la guida di Fabrizio Merlini. Dal 2017 al 2019 è stato allievo di Simone Jandl presso la Hochschule für Musik “H. Eisler” a Berlino. Attualmente è docente di violino e viola per il progetto GOSP a La Spezia e collabora con l’Orchestra della Fondazione Petruzzelli di Bari e l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo.

Alessandra Pafumi ha conseguito il Diploma Accademico di II livello nel 2019 sotto la guida di Maria Pia Seminara presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali di Catania. Attualmente frequenta il Biennio Specialistico in Musica da Camera con Tiziano Mealli presso il Conservatorio di Firenze, collaborando con il Conservatorio anche come pianista accompagnatrice. Come solista, ha tenuto numerosi concerti e partecipato a concorsi nazionali e internazionali. Dal 2018 al 2020 ha fatto parte dell’OGI.

I 3 concerti della rassegna sono ad ingresso gratuito su prenotazione

Ricordiamo che dal 6 agosto per accedere ai concerti del Centro Busoni è obbligatorio esibire il green pass (certificazione verde), corredato da un documento d’identità.

La certificazione verde viene rilasciata:

– dopo la prima dose di vaccino con validità a partire dal quindicesimo giorno successivo (e fino a nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale);

– in seguito a risultato negativo al test molecolare o antigenico rapido (il test deve risalire a non più di 48 ore prima dell’evento);

– in caso di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 risalente a non più di 6 mesi prima.

Le disposizioni sul green pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (bambini sotto i 12 anni) e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

