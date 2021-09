GiovaniSìVaccinano, il camper arriva a Borgo San Lorenzo

Il camper dei vaccini di GiovaniSìVaccinano promosso dal Consigliere alle Politiche Giovanili della Regione Toscana Bernard Dika fa tappa a Borgo San Lorenzo! E lo fa in occasione di Vivi lo Sport, sabato 11 settembre dalle 16 alle 21 in Piazza del Mercato.

Il camper di GiovaniSìVaccinano è un camper attrezzato con una squadra sanitaria messa a disposizione dall’Azienda che sta girando la Toscana per permettere di vaccinarsi con facilità ai ragazzi ma non solo.

L’iniziativa dà l’opportunità di potersi vaccinare senza prenotazione e chiarire dubbi a chi ne ha ancora.

"Anche in un ambito di festa - sottolinea l'Assessora ai Servizi alla Persona Carlotta Tai - abbiamo voluto dare l'occasione a chi ancora non lo ha fatto, di fare un gesto per la sua salute e per quella di tutti, un passo speriamo importante per un ritorno alla libertà che il Covid ci ha fino a oggi limitato. Oltre alla regione Toscana e in particolare Bernard Dika, ci tengo a fare un ringraziamento speciale al direttore della nostra Società della Salute, Michele Mezzacappa, che anche in questa occasione ha dato un supporto prezioso all'organizzazione dell'evento."

E secondo la consigliera Caterina Santelli, delegata alle Politiche Giovanili, “Quella che i giovani possono cogliere è un’opportunità. L’opportunità di scegliere, informarsi e partecipare ad un’azione civica che investe tutti noi. Scuola, lavoro e sport sono aspetti del loro quotidiano che sono stati e saranno coinvolti dalla pandemia ancora in corso, e la strada da percorrere per tornare a vivere quei momenti in serenità e libertà passa anche dal vaccino. Per questo abbiamo ritenuto importante un momento come questo di ascolto e dialogo, che permette ai ragazzi di essere cittadini attivi e consapevoli dell’importanza che ha, fare la propria parte, come lo è giocare in squadra.”

"Iniziative come queste sono davvero importanti per la nostra cittadinanza, soprattutto per raggiungere i più giovani, gli indecisi ed accorciare le distanze per la copertura vaccinale nella nostra Regione", dichiara il Direttore Generale dell'AUSL Toscana Centro.

Quindi chi non ha avuto l’opportunità per farlo potrà vaccinarsi sabato 11 settembre, in concomitanza di Vivi Lo Sport. L’iniziativa è rivolta a tutte le persone con età superiore ai 12 anni.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa