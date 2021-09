In via dei Georgofili arriva l'Albero della Pace

È arrivato questa mattina in via dei Georgofili l'Albero della Pace, l'opera del Maestro Andrea Roggi.

Donata alla città dall'artista su interessamento di Maria Oliva Scaramuzzi, figlia di Franco Scaramuzzi già presidente dell'Accademia dei Georgofili, andrà a sostituire la pianta di olivo collocata in ricordo delle vittime della strage mafiosa del 1993 e sofferente per la collocazione non idonea.

La cerimonia dello svelamento dell'opera con la partecipazione del sindaco Dario Nardella, dell'assessore alla Toponomastica e alla Cultura della Memoria Alessandro Martini, di Maria Oliva Scaramuzzi, del presidente dell'Accademia dei Georgofili Massimo Vincenzini e dell'artista Andrea Roggi, è in programma lunedì 13 settembre alle 11.30.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa