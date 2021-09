Lavoro, offerta per autista soccorritore alla Misericordia di Empoli

La Misericordia di Empoli assume un autista di veicoli di soccorso sanitario, con funzioni di supporto al coordinamento, a tempo indeterminato. Il candidato, che deve aver compiuto 21 anni di età e svolgere attualmente servizio di volontariato come soccorritore presso l’associazione empolese o in un’altra associazione della Toscana, sarà individuato a seguito di una selezione pubblica che si terrà sabato 25 settembre alle ore 09:00 presso la sede storica dell’Arciconfraternita, in Via Cavour 32 a Empoli, con test psicoattitudinale e colloquio. I candidati dovranno presentarsi nella data e all’ora stabilita pena l’esclusione dalla selezione.

Per poter partecipare occorre possedere la patente B, aver conseguito un diploma di istruzione di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di attestazione di soccorritore di livello avanzato rilasciato ai sensi delle Legge Regionale Toscana n.25/2001.

Sono invece requisiti preferenziali il possesso di un titolo di studio superiore (laurea), della patente di grado superiore, un’età inferiore ai 35 anni e la comprovata presenza di esperienze e titoli attinenti alla mansione.

I titoli dovranno essere acquisiti alla data di presentazione della domanda, il cui termine è sabato 18 settembre 2021 alle ore 13:00. La domanda dovrà essere presentata brevi manu alla Segreteria Generale della Misericordia, contattabile per qualsiasi informazione o necessità allo 0571-7255.

Qualora il numero dei partecipanti alla selezione fosse superiore a dieci sarà effettuata una preselezione. Una volta terminato il processo di selezione, l’assunzione del nuovo autista sarà formalizzata ai sensi di legge e del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

Fonte: Misericordia di Empoli