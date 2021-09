Torna il Mercato Europeo a Scandicci: artigianato e tipicità dal mondo

Dalle ore 18 di giovedì 9 e fino a domenica 12 settembre prende il via la seconda edizione del Mercato Europeo, l’evento si svolgerà in Via Pantin, lungo e fronte piazza Resistenza e compresa l’area parcheggio antistante la banca.

La manifestazione è organizzata da Anva Confesercenti, Confesercenti, Città Futura, TEvent e con il patrocinio del Comune di Scandicci.

I visitatori potranno apprezzare un mercato ricco di tradizioni e culture diverse. Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici esteri e italiani, valorizzando il cibo, la sostenibilità e l’educazione a km 0. Ci sarà spazio anche per lo street food di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze italiane, europee ed extraeuropee, tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali, in una vera e propria "food e drink experience".

Alla manifestazione prenderanno parte circa 35 operatori con specialità e prodotti tipici alimentari, birre artigianali ed artigianato, provenienti da alcuni paesi europei ed extra europei.

Considerando il periodo pandemico limitante, diversi sono i Paesi ospiti dell’evento, ci saranno operatori provenienti da: Spagna con paella e sangria, Francia con le crepes, Germania con le numerose birre artigianali, Grecia con souvlaki, pytaghiros, Ungheria con il kurtos, Irlanda con piatti tipici e birre artigianali.

Non mancheranno gli ospiti internazionali come: Argentina con l’asado, Stati Uniti con hamburgher di hangus, patata twist e pulled pork, India con tipicità enogastronomiche esclusivamente vegetariane.

Nel mercato europeo saranno presenti, anche, prodotti dell’artigianato caratteristico, con la possibilità di effettuare acquisti di oggetti particolari e ricercati; come soprammobili intagliati in legno, fine bigiotteria, composizioni floreali e tante altre curiosità.

Gli stand apriranno giovedì alle ore 18, e l’inaugurazione si terrà venerdì alle 11,00 alla presenza delle autorità cittadine.

Si potrà accedere all'evento nel rispetto della normativa vigente Anti-Covid 19. Possibili controlli da parte degli organi preposti, delle regole legate al Green Pass o certificazioni similari.

Gli orari di svolgimento della manifestazione saranno i seguenti: giovedì dalle 18.00 alle 24.00 - venerdì sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio stampa