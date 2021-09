Mercato settimanale del sabato, tornano i banchi in piazza Togliatti a Scandicci

Da sabato 11 settembre 2021 il mercato settimanale del sabato torna al completo in piazza Togliatti; con il ritorno del mercato al completo in piazza Togliatti resta in ogni caso la separazione tra banchi alimentari, che saranno posizionati in piazzetta rossa e nel corrispondente tratto di asse urbano semipedonalizzato, e banchi non alimentari che troveranno posto nella parte restante di piazza e nel relativo tratto di asse cittadino.

La suddivisione tra banchi non alimentari e alimentari renderà agevole lo smontaggio anticipato di questi ultimi, per i quali è infatti fissata la chiusura alle 16.

“Mettiamo insieme i vantaggi di un mercato su un’unica piazza con quelli dell’articolazione tra settori alimentari e non alimentari – dice l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Franceschi – l’esperienza di questi mesi di pandemia, che ci hanno visto impegnati assieme agli esercenti e alle associazioni del settore a trovare le migliori soluzioni di servizi sicuri per i cittadini e per i lavoratori, ci ha aiutato a trovare la migliore organizzazione del mercato condivisa da Confesercenti, Anva, Assidea e Cisl, che ringraziamo.

La suddivisione degli spazi tiene conto anche delle esigenze delle diverse attività, ed è ottimizzata in base al nuovo impianto di fornitura elettrica per i banchi realizzato in questi ultimi mesi. Altra novità importante, che rende il nostro mercato accessibile ai lavoratori, è la presenza di posti riservati a banchi gestiti da persone con disabilità”.

Il piano per il ritorno del mercato settimanale è stato predisposto dall'ufficio Commercio del Comune di Scandicci assieme al Comando di Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa