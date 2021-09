Minaccia di 'fare una strage' con il figlio e in casa aveva un fucile da caccia e una dozzina di cartucce detenute illegalmente. Per questo un 70enne pisano è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di armi e munizioni dalle volanti della Questura. L'intervento è avvenuto in zona Porta a Mare, dopo l'ennesimo dissapore tra padre e figlio. La perquisizione è giunta dopo la denuncia fatta dal figlio.