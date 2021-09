"Misericordie trascurate dalla Regione", l'appello della Lega

"Raccogliamo volentieri ed immediatamente - affermano i Consiglieri regionali della Lega - l'accorato e condivisibile appello della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana che lamenta un colpevole e reiterato disinteresse da parte della Regione nei loro confronti. Il Covid ha visto generosamente e concretamente in prima linea i tanti volontari che, oltre alla normale attività assistenziale, si sono altresì lungamente adoperati a supporto anche di chi ha contratto il virus. A fronte di questa preziosa ed indispensabile attività sanitaria le Misericordie non hanno avuto, viceversa, il doveroso supporto da chi, ovvero il Presidente Giani e la sua Giunta, doveva prevedere appositi ed adeguati contributi economici. Troppo poco è stato fatto a livello regionale senza dimenticare che la stessa Federazione pare essere creditrice nei confronti della Regione per gli anni 2018 e 2019. Riteniamo tardivo l' appuntamento poi concesso da Giani, probabilmente sollecitato dal fatto che le Misericordie avrebbero manifestato palesemente la propria insoddisfazione con una plateale protesta, fissata per il 25 settembre. Per tutto ciò abbiamo pertanto deciso di redigere un atto in cui chiederemo conto a chi di dovere il perché di questa inaccettabile mancanza nei confronti delle Misericordie toscane."

Fonte: Lega Toscana