Nuovi spogliatoi al campo di Brusciana, montati i container

Sono appena stati installati i nuovi container che andranno a ospitare gli spogliatoi del campetto da calcio di Brusciana, ovvero quell’area a verde pubblico attrezzato nei pressi del Circolo Arci della frazione e della ferrovia. Si tratta di terreno in cui da decenni è presente un campo in erba naturale e alcune attrezzature ludiche recentemente implementate. Oltre 30 anni fa erano stati sistemati degli spogliatoi, ormai vetusti.

L'amministrazione comunale, con un investimento di poco superiore a 60.000 euro, li ha sostituiti e ha rimosso e smaltito i vecchi spogliatoi. Nelle prossime settimane saranno realizzati gli allacciamenti dell'energia elettrica e dell'acqua chee saranno separati dalle attuali utenze del circolo Arci.

Sono stati installati 3 monoblocchi/container attrezzati con servizi igienici e docce da utilizzare per le due squadre e eventualmente per l’arbitro. I nuovi spogliatoi saranno dati in gestione all'associazione dopo la firma di una apposita convenzione: tradizionalmente gli spogliatoi sono stati gestiti dall'Atletico Brusciana che vi si allenava.

"Quell'area ludico-sportiva è una zona molto importante a livello di socialità per la frazione di Brusciana – ha detto l’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi – su quel campetto sono stati organizzati e verranno auspicabilmente organizzati allenamenti, partite e tornei. Di fatto anche è un punto di riferimento per le ore di tempo libero dei giovani e delle famiglie della frazione".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa