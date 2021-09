Tratta in buca col Green Pass, Cencio a porte chiuse: come cambia il Palio a Fucecchio

Il Palio di Fucecchio si fa, questo non è un mistero. Ora però si delineano le novità di quest'edizione particolare, prevista per il 26 settembre. Ci sono grandi cambiamenti riguardo la presentazione del Cencio, la Tratta e la corsa della domenica, il tutto per evitare la diffusione del Covid. Li ha resi noti Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio, in una diretta Facebook organizzata da Maurizio Ciampalini, fucecchiese e grande esperto di Palio.

Come cambia il programma? Martedì 20 spazio alle previsite, con dodici pass a contrada. La sera il Cencio non sarà presentato in piazza Vittorio Veneto ma nella piazzetta del locale La Limonaia, a porte chiuse. In quell'area possono entrare al massimo 200 persone. Il tema del Cencio è ancora top secret: "Ancora non so come è il Cencio, però so che abbiamo dedicato il Palio a San Candido, potrebbe essere una curiosità. Inoltre si festeggiano i 350 anni della Collegiata".

Mercoledì 21 è il giorno della Tratta, anche questa a porte chiuse. Il mercoledì mattina alle 9.30 saranno avviate le corse di selezione: "Si cercherà di fare sette batterie per finire verso l'ora di pranzo. I capitani entro le 15 dovrebbero deliberare il lotto dei cavalli, alle 17 sarà aperto al pubblico a 5 euro la buca per le corse". Alle 18 dovrebbe partire la Tratta. Si sfrutterà la luce solare, dato che non c'è illuminazione artificiale. Si entra in buca solo col Green Pass.

Il giovedì e il venerdì si terranno le prove libere, anch'esse a porte chiuse "per evitare di mettere in piedi un sistema di monitoraggio che complicherebbe la situazione" come ha detto Spinelli. Dopo le corse libere di sabato 25, appuntamento con la firma dei fantini, sempre a porte chiuse.

Domenica 26 spazio alla sfilata al mattino, con percorso invariato e partenza da piazza Aldo Moro. I figuranti per contrada, però, saranno solo quaranta. La domenica si parte verso le 14.30 e si cercherà di fare la finale entro e non oltre le 19.15, quando tramonterà il sole. "Si sono dimezzati i posti per i partecipanti, si va in 2.500 in buca. Ci sono nove settori presidiati dagli steward" continua Spinelli. Anche in questo caso, obbligatorio il Green Pass.