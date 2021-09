Continua il viaggio di Peccioli a Venezia: un nuovo cofanetto racconta l'arte del territorio

Saranno due gli autobus in viaggio da Peccioli a Venezia. Dopo un'estate ricca di eventi, dall'inaugurazione del Palazzo Senza Tempo del 1° luglio fino agli eventi connessi al calendario di 11Lune, il mese di settembre si preannuncia altrettanto ricco di eventi che si spostano nuovamente verso la mostra internazionale di architettura. Non che il Laboratorio Peccioli sia stato vuoto dall'ultimo appuntamento che ha visto, il 17 giugno scorso, una delegazione di cittadini pecciolesi presente alla presentazione del volume legato al progetto “Voci”. Ogni giorno ci sono almeno due o tre appuntamenti quotidiani che rendono questo spazio pecciolese il cuore pulsante del Padiglione Italia curato da Alessandro Melis. E così sarà fino alla sua chiusura di novembre.

Il 9 settembre, comunque, lo spazio del borgo il cui allestimento e coordinamento è seguito da Nico Panizzi, vedrà una cinquantina di pecciolesi assistere, contestualmente alla visita della Biennale di Venezia, al terzo evento dedicato al nostro territorio. All'Arsenale, infatti, verrà presentato il cofanetto di volumi intitolato “7 progetti per Peccioli”, curato da Antonella Soldaini. Che con Comune di Peccioli, Belvedere spa e Fondazione Peccioliper collabora fin dagli anni Novanta.

"Il cofanetto, contenente sette piccoli volumi, è il capitolo finale di un lungo processo iniziato con il coinvolgimento di altrettanti artisti, Daniel Buren, Umberto Cavenago, Alicja Kwade, Remo Salvadori, Marco Tirelli, David Tremlett e Patrick Tuttofuoco, a cui è stato chiesto di realizzare alcune opere per Peccioli e per la frazione di Ghizzano – spiega Soldaini -. Nei libri, ognuno dedicato a un artista e al suo intervento, oltre una breve scheda critica relativa alla loro attività, è presente una sequenza di fotografie che documentano i vari passaggi che sono stati necessari per arrivare alla definizione finale dei lavori, oggi allestiti sul luogo in modo permanente, e una breve bibliografia".

Un modo per raccontare e raccontarsi che diventerà anche un importante strumento di promozione turistica del territorio e che avviene in una Venezia al centro, proprio in questi giorni, dell'attenzione mondiale anche per la mostra internazionale del cinema. Con il Padiglione Italia visitato qualche giorno fa anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il cui passaggio all'interno del Laboratorio Peccioli è stato uno dei momenti più importanti per il borgo dall'inizio del suo “viaggio” in laguna.

Fonte: Comune di Peccioli