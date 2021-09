Squadrismo e violenza politica in Toscana, il programma del convegno storico a Empoli

Gode anche dell’alto patronato del Presidente della Repubblica il convegno dal titolo ‘1921 Squadrismo e violenza politica in Toscana’, il convegno storico che è stato organizzato in occasione del centenario degli scontri avvenuti a Empoli nel 1° marzo 1921.

L’appuntamento è una due giorni, due venerdì, 10 e 17 settembre, al centro polivalente la ‘Vela Margherita Hack’ di Avane, dove si alterneranno vari interventi e relatori.

Un programma di 15 ore divise nelle due date. Un’iniziativa di alto profilo nell’intento di approfondire la storia del 1921 che interessò la Toscana. Si alterneranno storici, insegnanti, studiosi, ricercatori con l’obiettivo di fornire un quadro dello stato degli studi su quella fase storica, per dare una lettura del contesto generale in cui avvennero i singoli fatti, che altrimenti possono restare incomprensibili.

Il convegno parte da un’idea di Mauro Guerrini, della Società storica Empolese, che in collaborazione col Comune di Empoli, nella figura del presidente del Consiglio Comunale, Alessio Mantellassi, e l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, rappresentato dal direttore Matteo Mazzoni, ha visto anche il coinvolgimento del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell’Università di Firenze.

Curatori della bibliografia sono Daniele Lovito e Martina Ponzalli, sotto la direzione di Roberto Bianchi e Mauro Guerrini.

"Empoli è città medaglia d’oro al merito civile per il contributo dato alla resistenza e alla liberazione e capitale morale dell’antifascismo toscano –evidenzia il sindaco Brenda Barnini –. È dunque patria di valori fondanti della nostra democrazia e questo ci carica anche di grande responsabilità nella costruzione della memoria storica in modo rigoroso. In questo senso l’appuntamento del convegno sui fatti del 1921 rappresenta una grande occasione e ringrazio il presidente Mantellassi per aver curato l’organizzazione in modo serio e competente. Sono convinta che produrrà atti importanti che rimarranno patrimonio della cultura storica e politica della nostra città".

"Raccontare cosa è successo a Empoli in quella giornata e inquadrarlo in un contesto regionale e nazionale. Affrontare la storia con maturità e cura, d’altra parte si tratta di un momento drammatico. Lo facciamo a 100 anni – sottolinea Alessio Mantellassi – senza divisioni politiche ma basandosi su studi storici. Una discussione culturale su un pezzo della nostra storia che racconta la grande connotazione antifascista di Empoli e della nostra regione. Un episodio che serve a capire gli aspetti che poi avvennero".

Tra l’autunno 1920 e la primavera 1921 in Toscana vi fu un momento di svolta che era diretta conseguenza della prima guerra mondiale e che si concluse con una presa di controllo degli spazi pubblici da parte di blocchi dell’ordine e fascisti.

Le vicende della regione sono particolarmente significative sul piano storiografico perché mostrano la precocità dell’avvento del fascismo che, con molti mesi di anticipo sulla Marcia su Roma, di fatto arrivò a controllare gli spazi pubblici a seguito di una vasta ondata di violenze.

Perché a Empoli? Il curatore del convegno ha proposto di organizzarlo a Empoli sia per il forte valore simbolico e per l’impronta lasciata nelle memorie (memorie divise) dai tragici fatti del primo marzo, sia per la volontà di decentralizzare iniziative culturali di rilevo nel territorio toscano, evitando di concentrarle sul capoluogo regionale.

Per partecipare al convegno è necessario il possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in formato cartaceo o digitale e un documento d'identità.

La prenotazione è obbligatoria e avviene tramite Eventbrite. Le prenotazioni per entrambi gli eventi saranno attive da venerdì 3 settembre alle ore 9:00 e termineranno il giorno precedente ciascun convegno, alle ore 23. Una volta terminati i posti, si attiverà la lista di attesa.

Ai seguenti link: 1921. Squadrismo e violenza politica in Toscana Biglietti, Ven, 10 set 2021 alle 09:30 | Eventbrite (10 settembre)

1921. Squadrismo e violenza politica in Toscana Biglietti, Ven, 17 set 2021 alle 10:00 | Eventbrite (17 settembre)

Sarà possibile prenotarsi in pochissimi passi: è sufficiente compilare il form con i dati del partecipante, necessari per la registrazione:

- nome

- cognome

- indirizzo e-mail e telefono

Una volta terminata la procedura di prenotazione, Eventbrite invierà una mail di conferma prenotazione.

Il convegno è articolato in tre sessioni. La prima sul 1921 in Italia, con interventi sul contesto nazionale, l’assetto dello Stato, le forze dell’ordine, la magistratura, la dimensione territoriale del fascismo. La seconda è dedicata alla regione, con l’analisi di alcuni casi significativi. La terza parte centra l’attenzione su Firenze ed Empoli. L’iniziativa si chiuderà con una tavola rotonda sui fatti di Empoli tra storia e memoria pubblica, con la partecipazione di docenti e studiosi di storia locale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa