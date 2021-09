VespAudace, raduno con 166 vespisti: viaggio da Empoli a Poppi

Si è svolta Domenica 5 Settembre la 9a edizione del raduno "VespAudace!", organizzato dal Vespa Club Empoli. Anche quest'anno il numero dei partecipanti è stato ridimensionato a causa del perdurare delle misure anti-Covid e le prenotazioni, aperte circa un mese fa, sono esaurite in un giorno e mezzo, con molti vespisti che purtroppo sono rimasti fuori dai giochi.

150 le Vespe prrsenti, per un totale di 166 partecipanti, appartenenti, oltre che al nostro, a 15 Vespa club, anche da fuori regione e addirittura dall'estero, con 3 vespisti arrivati dalla Germania.

Il ritrovo era fissato alla "Vela Margherita Hack" di Empoli. All'ingresso gli organizzatori, coadiuvati da 2 volontari della Misericordia di Empoli effettuavano un rigoroso controllo anti Covid: misurazione della temperatura corporea, scansione del Green Pass e riscontro sulla lista dei prenotati.

Una volta parcheggiata la propria 2 ruote, tutti ordinatamente al ritiro della maglietta esclusiva e della colazione debitamente confezionata. Due chiacchiere con vecchi e nuovi amici e partenza con il primo dei quattro piccoli gruppi che erano stati organizzati, con a capo le nostre staffette. Il percorso era come sempre libero, segnalato a tutti gli incroci ed era scaricabile dal nostro sito per visualizzarlo sugli smartphone.

Le Vespe hanno transitato attraverso Sovigliana, Limite, Capraia, Montelupo Fiorentino, Ginestra, San Vincenzo a Torri, Cerbaia, San Casciano, Falciani, Ferrone e Strada in Chianti, per arrivare al "Podere Ema" dove abbiamo fatto la prima sosta per un piccolo spuntino accompagnato da una delegazione dei vini dell'azienda agricola, con una splendida visuale sui suoi vigneti. Poco dopo siamo ripartiti per la seconda parte del tragitto, che dopo Grassina, Antella, Rosano e Pontassieve è diventata senz'altro più impegnativa ma anche più spettacolare, con l'imbocco dell passo della Consuma e successivamente Pelago, Tosi, il meraviglioso bosco di Vallombrosa, Montemignaio e Poppi per finire con un meritato pranzo al ristorante "la Torricella" con l'imponente castello a far da cornice.

Alla fine i nostri "audaci" hanno percorso circa 130 chilometri, ma sono arrivati tuttiba destinazione pienamente soddisfatti e con il sorriso sulla faccia.

Durante il pranzo si sono svolte anche le premiazioni per i Vespa Club presenti, che hanno visto primeggiare, secondo la classifica, i vespisti di Arezzo. Premiati anche il Vespa Club più numeroso (Firenze, con 20 partecipanti), il vespista da più lontano (Walter Ripari da Sant'Elpidio a Mare) e l'inossidabile Enzo Luperini del VC Pontedera, che con i suoi 84 anni è risultato senz'altro il vespista più "vintage"!

Premiati in segno di buon augurio anche i nostri soci di Castelfiorentino, che si apprestano a far nascere (o meglio ri-nascere) un Vespa Club tutto loro, con un grande in bocca al lupo da parte nostra e la promessa di un futuro in collaborazione e amicizia.

E per finire saluti a tutti e arrivederci al prossimo anno.

Molti i complimenti già arrivati tramite i nostri social network, che ci ripagano dei faticosi mesi passati a organizzare un evento che, con una punta di orgoglio, è stato tra i pochi a non essere annullato per le note restrizioni. Adesso qualche giorno per tirare un po' il fiato e poi inizieremo a pensare alla 10a edizione!

Ringraziamo tutti gli iscritti che anche quest'anno hanno voluto esserci, i nostri sponsor che (economicamente) ci hanno dato una grossa mano, i nostri soci volontari che hanno fatto sì che tutto filasse per il meglio, il Comune di Empoli per la concessione della "Vela" e tutti i Comuni sul nostro passaggio.

Il Vespa Club Empoli ha la sua sede presso il Circolo Arci Pozzale, in via di Sottopoggio per San Donato 23. Ha chiuso il tesseramento 2021 superando i 420 soci e oltre al raduno ufficiale organizza uscite, gite fuori porta e partecipazioni ai vari raduni degli altri Vespa Club.

Se avete una Vespa e volete far parte di questo mondo vi aspettiamo!

Fonte: Vespa Club Empoli