A Ponte a Elsa lo spettacolo 'Bambini all'inferno'

Ancora eventi nell’ambito della bella rassegna Il paese dei raccontatori che ha caratterizzato l’estate empolese di tanti bambini e bambine.

Domani, giovedì 9 settembre, alle 21.30 alla casa del popolo di Ponte a Elsa in scena lo spettacolo di Renzo Boldrini Bambini all’inferno-storie divine dell’altro mondo interpretato da Tommaso Taddei, un omaggio a Dante, il Sommo Poeta, nei 700 anni dalla sua morte.

Una creazione che indaga come rivolgersi ad una platea di ragazzi offrendo loro un viaggio scenico all’Inferno della Divina Commedia, rispettando in larga misura il suo plot narrativo e scarnificando, semplificando l’intreccio, inventando una lingua sostenibile per dei giovanissimi contemporanei ma che non tradisca il cuore simbolico della narrazione dantesca. Partendo proprio da quest’ultimo obiettivo, Boldrini ha mantenuto come asse portante del ritmo narrativo il gioco di rima e la tradizione dei novellatori toscani che “traducevano” fino alla metà del secolo scorso, nelle campagne di questa regione, a un pubblico popolare ed eterogeneo le terzine dantesche. Sempre prestati dalla tradizione dei novellatori e dei cantastorie, l’attore, per illustrare la discesa all’Inferno di Dante e Virgilio, si avvarrà di un libro-teatro dal quale emergeranno personaggi, piccole scenografie e suoni. Così l’attore si trasformerà in una sorta di Virgilio per gli spettatori, come Dante, accompagnati ad incontrare Paolo e Francesca, Ulisse, diavoli di ogni risma e creature fantastiche e mitologiche di ogni genere.

L’ingresso è gratuito, ma è gradita la prenotazione che si può fare telefonando a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 oppure scrivendo una e-mail info@giallomare.it.

Tutti gli aggiornamenti si possono trovare anche sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Giallo Mare Minimal teatro - Ufficio stampa